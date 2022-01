Julen Rementería criticó los programas sociales de AMLO: “Su meta es que no haya empleos”

Julen Rementería criticó la administración de López Obrador a través de su cuenta de Twitter (Foto: PAN)

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, se lanzó contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los programas sociales que su administración ha impulsado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el panista aseguró que el gobierno de López Obrador genera más programas sociales que empleos debido a que su meta es aumentar el número de “pobres para aclientelarlos electoralmente”.

“Los programas sociales NUNCA han acabado con la pobreza. Lo ÚNICO que acaba con la pobreza es el EMPLEO bien pagado. Este gobierno genera 10 veces más programas sociales que empleos. Porque su meta no es que haya empleos, sino más pobres para aclientelarlos electoralmente”, escribió el panista por medio de redes sociales la tarde del 11 de enero.

El coordinador del PAN aseguró que el gobierno de AMLO genera más programas sociales que empleos (Foto: Twitter/@julenrementeria)

Sin embargo, no es la única acusación que el coordinador de Acción Nacional ha realizado acerca de la economía del país. En otra publicación, emitida un día anterior, Rementería del Puerto aseguró que accedió a información del Banco Mundial (BM) y pudo observar que, desde diciembre de 2018, se han adquirido créditos por más de USD 3 mil 855 millones, lo cual equivale a alrededor de mil 524 millones de pesos.

“(Los créditos son) más que en la administración de Peña Nieto, elevando el nivel de la deuda de México en 2.7 billones de pesos de 2018 a 2021, hasta llegar a los 13.9 billones de pesos”, señaló.

Continuando con el conteo sobre los sexenios pasados, refirió que en la actualidad la deuda pública federal equivale al 53.2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 6.4 puntos por arriba del nivel que dejó el expresidente priista.

Ante tales cifras, señaló que en la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006) la deuda pública bajó al 22% en el último año de su gobierno, lo cual se consideró un récord del nivel más bajo en casi 40 años.

Rementería enalteció el gobierno de Vicente Fox (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

“Más allá del incremento en la deuda, el problema es a dónde va ese dinero, si la inversión en infraestructura está en los niveles más bajos de la última década”, cuestionó.

Cabe mencionar que Rementería del Puerto no ha sido el único panista que ha criticado al gobierno del tabasqueño por la implementación de programas sociales. En días pasados, Fox Quesada fue invitado al podcast Creativo, conducido por el youtuber Roberto Martínez y habló acerca de ellos.

“Hoy con este gobierno, con una sola acción que hizo es para vomitar. No entiende el lado de generar riqueza, sólo entiende el lado de distribuir riqueza, pero él distribuye una riqueza que no es de él, un presupuesto que pudo haber sido invertido en generar empleos, generar negocios, generar inversión, lo dedica a la dádiva, eso no es sustentable”, expresó Vicente Fox durante el episodio publicado el 6 de enero.

Fox criticó la administración de López Obrador en el podcast de Roberto Martínez (Foto: Instagram/@robertomtztv)

Asimismo, aseguró que una de las principales tareas que debe llevar a cabo el Gobierno Federal es el fortalecimiento del sector educativo para jóvenes de escasos recursos.

“A esos pobres que ahorita están recibiendo casi migajas de apoyo, no les va a resolver la vida. Cuanto mejor haría López en darles educación, asegurar que esos jóvenes se equiparan con las capacidades, con las herramientas para salir en la vida por si mismos. Nunca es bueno que otro te resuelva tus problemas y menos de esta manera”, aseveró.

Durante su intervención, Vicente Fox resaltó la influencia que tuvieron las figuras de su abuelo y padre en su visión del trabajo arduo, motivo por el cual volvió a retomar el tema de los programas sociales y dijo que “la gente se conforma con eso y deja de luchar”.

SEGUIR LEYENDO: