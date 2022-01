Vicente Fox criticó los programas sociales de AMLO: “Están recibiendo casi migajas”

El expresidente ha retomado su estancia en la vida pública del país siendo uno de los principales críticos de AMLO (Fotos: Reuters // Cuartoscuro)

El expresidente Vicente Fox Quesada se ha convertido en uno de los ex funcionarios federales más críticos del actual Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues cada que puede aprovecha para externar su opinión con respecto a las acciones del tabasqueño como mandatario.

En esta ocasión, Fox Quesada participó en la última entrega del podcast del youtuber Roberto Martínez, el cual lleva por nombre Creativo, en donde habló de su paso por la presidencia de México y la corporación multinacional Coca-Cola, la influencia de su familia dentro de su trabajo, la creación de su empresa de productos hechos a base de cannabis y compartió su opinión al respecto de diversas acciones del tabasqueño en el cargo de Jefe del Ejecutivo.

El expresidente externó su descontento hacia los diversos programas sociales que se han implementado a lo largo del país durante la administración de López Obrador.

Vicente Fox acudió al podcast de Roberto Martínez y hablo de los programas sociales de AMLO (Foto: Instagram/@robertomtztv)

“Hoy con este gobierno, con una sola acción que hizo es para vomitar. No entiende el lado de generar riqueza, sólo entiende el lado de distribuir riqueza, pero él distribuye una riqueza que no es de él, un presupuesto que pudo haber sido invertido en generar empleos, generar negocios, generar inversión, lo dedica a la dádiva, eso no es sustentable”, expresó Vicente Fox durante el material audiovisual.

Asimismo, aseguró que una de las principales tareas que debe llevar a cabo el Gobierno Federal es el fortalecimiento del sector educativo para jóvenes de escasos recursos.

“A esos pobres que ahorita están recibiendo casi migajas de apoyo, no les va a resolver la vida. Cuanto mejor haría López en darles educación, asegurar que esos jóvenes se equiparan con las capacidades, con las herramientas para salir en la vida por si mismos. Nunca es bueno que otro te resuelva tus problemas y menos de esta manera”, aseveró.

El expresidente resaltó el trabajo de los mexicanos migrantes (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Durante su intervención, Vicente Fox resaltó la influencia que tuvieron las figuras de su abuelo y padre en su visión del trabajo arduo, motivo por el cual volvió a retomar el tema de los programas sociales impartidos por el gobierno del Jefe del Ejecutivo.

“Yo por eso pienso que se está haciendo un grave mal al país con estos programas sociales de dádivas y condiciones, de entrega de dinero a la gente, porque la gente se conforma con eso y deja de luchar. En Estados Unidos veo como nuestros paisanos que aquí no la hacían, allá se vuelven campeones porque luchan, trabajan dobles turnos, porque se fajan en la tarea agrícola o la tarea de la cocina y el restaurant, pero lo hacen con pasión y son admirados allá y aquí”, sentenció.

AMLO desapareció el Indesol durante lo últimos minutos del 2021 (Foto: Presidencia de México)

Cabe mencionar que durante lo últimos minutos del 2021, López Obrador firmó un decreto en el cual desaparece el Instituto de Desarrollo Social (Indesol), creado en 1994 durante el sexenio del priista Carlos Salinas de Gortari; en su lugar, comenzó a operar la Dirección General de Bienestar y la Cohesión Social.

Durante su conferencia matutina del pasado lunes 3 de diciembre, el tabasqueño dijo que en México había muchas instituciones que no ayudaban a la gente.

“El presupuesto se quedaba en el Gobierno porque había instituciones para todo, creaban oficinas, instituciones, fideicomisos, directores generales, directores de área, jefes de departamento, asesores, viáticos, oficinas y ahí se quedaba el dinero destinado supuestamente al pueblo”, declaró.

