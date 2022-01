El PAN arrecia contra la Reforma Eléctrica: “Si la oposición no se dobla, simplemente no pasa”

EL PAN se volvió a pronunciar contra la Reforma Eléctrica de AMLO (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), refrendó su postura contra la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aseguró que si la oposición parlamentaria se unifica, esta propuesta del ejecutivo federal no pasará.

A través de redes sociales, el integrante de la Comisión de Gobernación explicó este martes 11 de enero que él y su bancada buscarán promover la generación y distribución de energía eléctrica “limpia y barata”. Lo cual reafirma el posicionamiento del albiazul ante las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

“Para que no quede ninguna duda: NO a la Reforma Eléctrica dañina de López Obrador. Así de claro y así de sencillo. No tiene el gobierno los votos, si la oposición no se dobla, simplemente no pasa. NO a energía sucia y cara, SÍ a energía limpia y barata. Ni le busquen!!!”

Damián Zepeda continúa firme en su postura contra la Reforma Eléctrica (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que con anterioridad, Zepeda Vidales había explicado más ampliamente lo que no le parecía de la propuesta entregada por el ejecutivo federal al legislativo para su aprobación. Y es que desde octubre del año pasado había referido que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera energía a altos costos tanto ecológicos como monetarios.

“Hoy la CFE genera electricidad con costos al doble de un productor independiente y cuatro veces más que algunas energías renovables como la eólica y la solar”

Por lo que hizo un llamado a los partidos que integran la oposición parlamentaria (PRI, PAN, PRD y MC) a no dejar pasar una reforma “dañina” para los consumidores nacionales. “Tenemos que evitar que pase a toda costa, porque hay un daño que se le haría a los mexicanos”, aseguró durante un video que subió a su cuenta oficial de Twitter.

Para complementar su argumentación, dijo que el otorgarle el 54% de la participación del ramo eléctrico (generación, transmisión, distribución y comercialización) a la CFE sería crear un monopolio de Estado. Aunque cabe resaltar que los monopolios se definen así cuando controlan el 100% de un producto o servicio.

El ejecutivo federal impulsó la reforma para ayudar a la autonomía energética del país (Foto: Cuartoscuro)

“Los monopolios son malos, porque generan ineficiencias y costos elevados”

Sin embargo, una de las principales dificultades a las que se enfrenta esta postura es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los integrantes de la coalición Va por México, no ha definido de qué lado va a estar en la votación que aprobará o descartará dicha reforma.

Esto porque Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, convocó a una discusión en San Lázaro a Parlamento Abierto, en la que se ponderarán diversas posturas por parte de expertos en la materia para que, de este modo, se arroje un poco de luz a la agenda pública de la Reforma Eléctrica y, de este modo, se pueda realizar una votación informada.

En consecuencia, Jorge Romero, líder del PAN en la Cámara de Diputados, amago al PRI con que si no se ponen de su lado, el tricolor será expulsado de la coalición promovida por los magnates mexicanos Claudio X. González y Gustavo de Hoyos.

La CFE se verá beneficiada con el 54% del ramo eléctrico en México (Foto: Cuartoscuro)

“Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces, en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y si la la situación es distinta, distinto será también el resultado”, amagó.

No obstante, Moreno Cárdenas no se quedó cayado y respondió al PAN que nadie presiona al PRI y que el partido no se definirá hasta que no se amplíe la discusión a Parlamento Abierto.

“Nadie presiona al PRI, nadie, ni el gobierno, ni los sectores, ni los empresarios, nadie. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta sólo con mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición”, sentenció ante las presiones del albiazul.

Por lo que la sentencia de Damián Zepeda ante la unión de la oposición contra Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se podrá ver materializada hasta después de que se discuta ampliamente el tema de la Reforma Eléctrica en San Lázaro.

