Flurona: qué es y cuáles son los síntomas de la nueva doble infección de gripa y COVID-19 presente en México

Ya existen tres casos confirmados de Flurona en México (Foto: EFE/José Pazos)

En las últimas semanas surgió Flurona, la infección simultánea de gripe y COVID-19 que ya se hizo presente en México. Hasta el momento, en el país ya se registraron tres casos, uno en Nayarit y dos en Jalisco, todos detectados entre el 8 y 9 de enero.

Ante la incertidumbre y preocupación de lo que representa estos nuevos contagios, muchas han sido las preguntas generadas por la ciudadanía, entre ellas, y tal vez la más importante, es ¿qué es la flurona?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), su nombre es un acrónimo proveniente del inglés y formado por “flu”, influenza o gripe, y “corona”, de coronavirus. No obstante, la traducción al español sería llamada “coronagripe”.

Esta doble infección habría surgido en Israel, país en donde se detectó a la primera persona con este raro padecimiento. Se trató de una mujer embarazada a finales de diciembre de 2021. De acuerdo con el Ministerio de Salud de este país, los médicos identificaron que presentaba síntomas leves de influenza y COVID-19.

Aunque no estuvo confirmado, presuntamente el primer caso de esta coinfección se presentó en junio de 2020. Investigadores de China reportaron este diagnóstico de gripe y coronavirus en un paciente. Meses después, en septiembre de ese año, también se registraron otros casos en los Estados Unidos.

Esta doble infección de gripa y COVID-19 no es letal (Foto: Reuters/Luis Cortes)

Los expertos coinciden en que la presencia de Flurona en el cuerpo puede no ser tan letal como suena. Según María del Mar Tomás, microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), estos contagios no son “graves” y no representan “un aumento de las complicaciones” del estado de salud.

Por su parte, Jonathan Grein, director de Epidemiología Hospitalaria del Centro Médico Cedars-Sinai, enfatizó que la Flurona no es una nueva variante de COVID-19, sólo una infección simultáneas con ambos virus.

Asimismo, aseguró que las coinfecciones podrían aumentar sólo si se incrementan los casos de influenza, aunque es poca la información recaudada hasta el momento sobre las implicaciones que este escenario traería para los pacientes.

“Obviamente no es bueno estar infectado con dos virus en lugar de uno, pero no hay una indicación clara de que esta sea una combinación particularmente mala”, dijo Grein, quien detalló que el tratamiento para los síntomas leves sería el mismo que se ha realizado en el hogar para cualquiera de los virus individuales.

Finalmente, el especialista afirmó que, al igual que con la COVID-19, existe una vacuna contra la influenza, por lo que aplicarla, más en esta temporada de bajas temperaturas y aumento de casos, es la mejor manera de prevenir la infección.

Una panera de prevenir Flurona es vacunarse contra coronavirus e influenza (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Debido a que los estudios de esta doble infección apenas se están realizando, hasta el momento no se ha detectado alguna diferencia mayúscula en los síntomas respecto a los presentados por un contagio de COVID: tos, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, malestar general, flujo nasal, entre otros.

Sobre los tres casos detectados en México. El primero de ellos se dio en Tepic, Nayarit. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud de la entidad, José Francis Munguía Pérez, el contagio se dio en una mujer de 28 años de edad.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara (UdG), en conjunto con la Secretaría de Salud de Jalisco, informaron la detección de dos casos de flurona; sin embargo, las autoridades universitarias pidieron a la población no alarmarse e indicaron que ya se encuentran realizando los estudios correspondientes.

Alejandra Natali Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Remergentes (Ladeer), refirió que ambos contagios requirieron atención ambulatoria, por lo cual se descartaron cuadros graves en el estado hasta el momento.

