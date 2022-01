Fernández Noroña salió en defensa de la 4T por “gasolinazo”

Fernández Noroña aseguró que el gasolinazo es falso (Foto: Diputados PT)

El diputado federal por parte del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) debido a los ataques por parte del bloque opositor tras las acusaciones que han lanzado contra el aumento a la gasolina.

Desde el pleno de la Cámara de Diputados, el petista negó que exista un aumento al precio de la gasolina en el país, así como también señaló que durante la intervención de los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estarían colaborando con Acción Nacional (PAN) para “desaparecer el Impuesto Especial Sobre Producción (IEPS)”.

“Es falso que haya un ‘gasolinazo’; ya salió el peine de porque están con esta intriga en contra de nuestro gobierno porque ahora plantean la desaparición del IEPS. Ellos que aumentaron la gasolina 192 por ciento durante los gobiernos usurpador del Tomandate Borolas, alías Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y Peña, y nosotros sólo 1.3 en lo que va de la inflación y ahora quieren que quitemos los impuestos”, señaló Fernández Noroña.

El petista advirtió a los opositores que en caso de llevar a cabo protestas, se deberán atener a las consecuencias (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Asimismo, dijo a los opositores que en caso de llevar a cabo una protesta en contra del aumento a los impuestos para algunos productos y combustibles, entre ellos los refrescos, los cigarros, la gasolina y el diésel, deberán atenerse a las consecuencias.

“Quieren que demos cada vez más recursos al pueblo, en eso estamos de acuerdo, y quieren que reduzcamos los impuestos, eso no va a poder ser porque si no estamos creando nuevos impuestos, pues no vamos a desaparecer los existentes. Y si están en contra de esos hipotéticos ‘gasolinazos’, siempre pueden hacer desobediencia civil si es que tienen los redaños suficientes para arriesgarse a ir a la cárcel por no pagar los impuestos”, sentenció.

Cabe mencionar que el pasado 23 de diciembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) los aumentos a las cuotas en materia del IEPS para los productos y combustibles antes mencionados.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció el aumento al IEPS a unos productos y combustibles (Foto: Cuartoscuro)

De este modo, la cuota del IEPS que deberá pagarse por dichos insumos será de 7.36%. Es necesario mencionar que el IEPS es el impuesto que se cubre por la producción, venta o importación de gasolinas, alcohol, cerveza y tabaco, además de otros bienes y se estima que durante el 2022 aumentará un 3.33% el costo promedio de dichos productos.

“Las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año” recordó la SHCP en el acuerdo del DOF.

Citlalli Hernández defendió a AMLO por gasolinazo (Foto: Instagram/@citlafoto)

Por otra parte, Noroña no ha sido el único en defender la administración del tabasqueño ante los partidos de oposición. Citlalli Hernández, secretaria general de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mora aseguró que si López Obrador hubiese ocupado la presidencia en 2006 o 2012, se hubiera invertido en refinerías y no se habría aprobado las reformas estructurales del sexenio anterior, por lo cual no habría gasolinazos.

“México perdió soberanía energética, llegó un momento en que de cada 10 litros de gasolina 6 se adquirían en el extranjero. Sostengo que si AMLO hubiera ganado en 2006 o en 2012, tendríamos refinerías y NO se hubiera aprobado la reforma energética, por ende ni los gasolinazos”, redactó la morenista a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado jueves.

