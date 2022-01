El avión presidencial podría ser entregado a la compañía Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

AMLO podría entregar el avión presidencial a la Sedena (Foto: Cortesía Presidencia)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ante las dificultades que ha enfrentado para conseguir un comprador del avión presidencial, su gobierno está considerando entregar la aeronave a la empresa derivada de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), que se encargará de gestionar los Megaproyectos como el Nuevo Aeropuerto y el tren Maya, para que ésta pueda rentarlo.

“La otra posibilidad es que se entregue a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto, junto con el aeropuerto de Palenque, de Chetumal, y el nuevo aeropuerto de Tulum y el Tren Maya. Que esa empresa maneje este avión y pueda rentarlo. Hay que hacer cuentas para que se pueda tomar esta decisión. Esto sería para viajes de la Ciudad de México a Tulum -al nuevo aeropuerto-, a Cancún, a los Cabos”, comentó el presidente durante su conferencia matutina.

López Obrador explicó que para que el avión pueda ser utilizarlo de manera adecuada, requiere volar en promedio 4 o 5 horas. “No es un avión que deba utilizarse, ya lo hemos dicho aquí; por eso fue un absurdo por donde se le vea esa compra: es una situación irracional, no sólo por el lujo y la extravagancia, sino porque técnicamente esos aviones están diseñados para ir a Europa 10 horas sin recarga de combustible, para largas distancias. No está diseñado para despegar aquí y bajar en Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Guanajuato, Guadalajara, no. Es muy costoso y no se recomienda, es para viaje largos”, añadió.

Vista general del avión presidencial, que el gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene a la venta por considerarlo un lujo excesivo. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

El mandatario explicó que están buscando que la aeronave se venda, sin embargo, también están considerando otras opciones. “Estamos procurando que se venda, hay propuestas de empresas que quieren intercambiar unos helicópteros por el avión. Incluso son helicópteros que podían utilizarse para atender incendios forestales; estamos analizando esa posibilidad, siempre y cuando el avión se acepte al precio de avalúo, igual los helicópteros”.

Información en desarrollo...