CDMX se mantendrá en semáforo verde pese al aumento de casos por COVID-19

El gobierno de la capital del país anunció que la CDMX se mantendrá una semana más en semáforo verde, del lunes 10 al domingo 16 de enero. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó cierre de actividades pese a al aumento de contagios en la Ciudad de México (CDMX) en los últimos días, asimismo, argumentó que apenas creció la cifra de hospitalizados.

“No vamos a cerrar actividades porque no es necesario. (...) por el momento nada más (tenemos que) cuidarnos y seguir la información oficial”

En este sentido, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, pidió que la población que “por una razón u otra” no se vacunó, acuda a hacerlo tan pronto como pueda.

En este contexto, el gobierno de la capital del país anunció que la CDMX se mantendrá una semana más en semáforo verde, del lunes 10 al domingo 16 de enero.

Sheinbaum insistió en que “a diferencia de otros momentos, pueden ser muchos los positivos pero las hospitalizaciones son muy bajas”. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

De acuerdo con los datos recabados por las autoridades, en esta ola solamente hay un ingreso por cada 81 casos positivos, mientras que en la segunda era uno de cada nueve y en la tercera uno de cada 14.

Actualmente en la capital del país, hay 622 personas hospitalizadas y de ellas solamente 124 necesitan ser intubadas.

Este incremento tan fuerte de contagios es la consecuencia de la llegada de la variante Ómicron, que fue detectada en México el pasado 3 de diciembre por primera vez y que ya desplazó a la variante Delta.

El semáforo verde significa que no hay restricciones de movilidad en la capital del país, sin embargo, las autoridades recomiendan seguir con las medidas higiénicas más recomendables como:

-Lavado correcto y frecuente de manos

-Mantener sana distancia

-Uso de cubrebocas

-Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable

Pruebas gratuitas de COVID-19 en centros comerciales de la CDMX

Tras el aumento de casos sospechosos de COVID-19 después de las vacaciones de diciembre, muchas personas han optado por realizarse una prueba para detectar COVID-19 y descartar algún contagio.

Por esta razón y las largas filas que se han visto durante los primeros días de 2022, se reabrieron los módulos de pruebas COVID-19 gratuitas en las plazas comerciales:

-Zentralia,

-Pabellón Universidad

-Centro Comercial Santa Fe

-Parque Las Antenas

-Parque Vía Vallejo

-Centro Comercial Perisur

-Chedraui Aragón

-Forum Buenavista,

Los insumos serán dotados por los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.

De igual forma, próximamente se habilitarán macroquioscos para realizar pruebas rápidas de detección de coronavirus, por lo que se analizan los lugares donde estarán con base al mayor número de positividad en las alcaldías.

En este contexto, la Secretaría de Salud de CDMX recordó que en los 117 centros de salud que realizan aplicación de pruebas se mantienen abiertos, de tal forma que la población contará con tres opciones para acudir a aplicarse una prueba COVID-19 de manera gratuita: 117 centros de salud, 8 módulos en centros comerciales, y MARSS. Su ubicación se puede consultar en https://test.covid19.cdmx.gob.mx/

Y ante el repunte de contagios por COVID-19, alumnos de 11 entidades del país no regresaron a clases presenciales, ello a pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se dijo preparada para el retorno a las aulas tras el periodo de vacaciones de diciembre.

No obstante, la Ciudad de México no forma parte de esos estados y sigue en pie con el retorno a las aulas educativas. Pese a la llegada de la nueva variante Ómicron, Claudia Sheinbaum aseveró que no hay razón para cerrar escuelas.

