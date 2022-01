Tres tips para sobrellevar la cuesta de enero

Es esencial que quienes no calcularon bien la cuesta de enero hagan algunos ajustes, y de ser necesario, ocupen la ayuda que instituciones financieras ofrecen para cubrir sus gastos. (Foto: Cortesía Aplazo)

Oficialmente acabaron las fiestas decembrinas y los Reyes Magos entregaron a los pequeños de la familia sus regalos. Eso significa que la cuesta de enero de este 2022 ha iniciado su carrera y está lista para dejar a muchos detrás de la línea de llegada.

Para enfrentar la difícil situación financiera que está por venir es necesario tomar en cuenta algunos consejos y así salir adelante con toda la familia a pesar de la inflación, cuya expectativa del Banco de México (Banxico) es del 6.3%, lo que quiere decir que será el doble de lo que esperaba el banco central.

Usualmente a inicios de año los comerciantes y empresas hacen un re ajuste a los precios de sus productos y servicios por dicha inflación, que sumado a los gastos de las fiestas decembrinas afectan a la economía familiar.

Por lo anterior es esencial que quienes no calcularon bien la cuesta de enero hagan algunos ajustes, y de ser necesario, ocupen la ayuda que instituciones financieras ofrecen para cubrir sus gastos.

Instituciones como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dan algunos tips para iniciar con el pie derecho.

Plantearse objetivos

Aconsejan hacer mini objetivos que no sean muy ambiciosos y generen estrés. De ese modo se pueden hacer metas pequeñas pero realistas que tampoco requieren de mucho dinero para invertir e incrementarlas gradualmente, por ejemplo, comprar primero una licuadora y después juntar para reservar unas vacaciones o remodelar un cuarto.

Ser realista con el dinero disponible

“Vivir dentro de las posibilidades” no solo servirá para la cuesta de enero, sino para siempre. Sin importar que el salario sea bueno o malo, para preservar el capital lo mejor es comprar de forma inteligente, ya que como dirían, “no son carreras de velocidad sino de larga distancia”.

Compras a crédito

En este rubro se debe encontrar una institución de confianza, profesional y con experiencia en el campo para conocer las ventajas que tendrán al recurrir a ellas.

Esta puede ser una gran opción para quienes, pese a su salario, no logran cubrir sus gastos y necesitan hacer compras importantes. Por ello deben de fijarse en que la opción que elijan no cobre comisiones y solo les ayude a pagar a plazos para que de ese modo no se hagan de deudas.

Por ejemplo, la empresa mexicana Aplazo, que recientemente se ha popularizado por su sistema de cinco pagos quincenales, ofrece hacer compras sin letras pequeñas.

El primer cobro es del 20% que se hace al momento de la compra, y los cuatro restantes se hacen cada dos semanas, cada uno del 20 por ciento. Es decir, si para el regreso a clases es vital comprar útiles escolares y uniformes se puede hacer un gasto total de 1,000 pesos, el cual será liquidado en cinco pagos, cada uno de 200 pesos.

Con el sistema “compre ahora y pague después” cualquiera se puede hacer de un aliado que no hará cargos extra por lo que adquieran dentro de las más de 1,500 comercios afiliados que ofrecen todo tipo de artículos.

Es de subrayar que este método debe usarse de forma prudente para que el sistema resulte efectivo al comprar lo necesario sin abusar de las facilidades. Con estos tips se podrá salir airoso de la cuesta de enero.

