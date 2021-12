“Conservador”: Claudio X. González se lanzó contra AMLO y lo comparó con Stalin

El empresario aseguró que AMLO está fallando como estadista (Fotos: Cuartoscuro)

El fundador de la organización de oposición Sí por México, Claudio X. González, utilizó su cuenta de Twitter para despotricar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al tildarlo de “conservador” y compararlo con Iósif Stalin, expresidente del Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS).

Por medio de tres mensajes, el empresario aseguró que el mandatario mexicano ha adoptado actitudes contra los círculos opositores muy similares a las que eran utilizadas en la Unión Soviética, especialmente al declarar a algunos personajes como “enemigos del pueblo”, aunque éstos solo sean críticos a las decisiones administrativas.

Además, indicó que el tabasqueño ha sembrado y profundizado tanto la polarización como la división en la ciudadanía, puesto que ha fallado en su papel como estadista; culpándolo de no haber emitido un llamado a la unidad como un medio para resolver las problemáticas sociales.

“Según Kruschev, Stalin inventó y explotó, hasta sus últimas y criminales consecuencias, el concepto de ‘enemigo del pueblo’. Hoy y aquí, AMLO propala la polarización y el divisionismo. Lo que corresponde a un estadista es el llamado a la unidad para resolver nuestros problemas”, redactó este miércoles 29 de diciembre.

El empresario aseguró que AMLO no ha actuado con eficacia, honestidad y transparencia (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

En un segundo tuit, González arremetió no solo contra el presidente, sino contra todos los personajes que conforman la administración federal, ya que aseguró que no han entendido que el gobierno no es el que produce dinero, sino el que administra al Estado.

Ante lo cual, refirió que es imprescindible para el avance de la democracia en el país, que quienes estén al frente del Ejecutivo Federal actúen con eficacia, honestidad y transparencia.

“Es imprescindible -para el avance de la democracia y la rendición de cuentas- que entendamos que el gobierno no ‘tiene’ o ‘produce’ dinero, sino que ‘administra’ el dinero producto del esfuerzo de los mexicanos y que debe hacerlo con eficacia, honestidad y transparencia”

Para Claudio X. González darle poder al Estado es una actitud conservadora (Foto: Cuartoscuro)

Finalmente, aseguró que AMLO se ha equivocado cuando tacha a la oposición de conservadora, pues para el empresario, el verdadero conservador es el originario de Macuspana, Tabasco. Profundizó sobre dicha declaración y detalló que para él Andrés Manuel tiene actitudes conservadores, debido a que se ha caracterizado por establecer una intervención directa del Estado en temas económicos, especialmente en todo lo que concierne al sector energético.

Mientras que en lo político, sentenció que se ha favorecido la concentración de poder en su círculo cercano, es decir, en todo personaje o funcionario que se relacione a la Cuarta Transformación, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) o sus partidos aliados (PVEM y PT).

Por último, en lo que respecta a lo social, indicó que desde que asumió la presidencia, el mandatario se ha dedicado a otorgar “dádivas” a las ciudadanía a cambio de votos; esta no es la primera vez que arremete Claudio X. contra los programas sociales, pues en diferentes ocasiones los ha tachado de ser solo medidas electorales.

“El presidente ataca a sus detractores como ‘conservadores’. En realidad él es el conservador: en lo económico -a favor de la intervención del Estado-, en lo político -a favor de la concentración del poder’- y en lo social -a favor de dádivas clientelares que generan dependencia-”, puntualizó.

Sí por México reunió al PRI, PAN y PRD en su Convención Ciudadana (Foto: Cortesía PRD)

Estas declaraciones se unieron a las que manifestó en el mes de noviembre contra la Guardia Nacional (GN), pues aseguró que solo es una estrategia más para completar la militarización de tareas de seguridad en todo el país.

“Yo creo que hay un nivel de ineptitud en la administración pública que no habíamos visto nunca en (algún) gobierno de la etapa moderna política de nuestro país”, aseveró X. González.

