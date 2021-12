“Si me matan, ya saben quién es responsable”: Ricardo Ravelo respondió a denuncia de Enrique Alfaro en su contra

El periodista Ricardo Ravelo responsabilizó a Enrique Alfaro de lo que le pueda suceder (Foto: Cuartocuro)

En las dos últimas semanas, el reconocido periodista experto en temas de narcotráfico, Ricardo Ravelo, denunció por medio de sus columnas de opinión supuestos nexos entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con sus publicaciones, el mandatario estatal mantendría una presunta relación con dos personajes ligados a la organización de las cuatro letras: una mujer identificada como María de los Ángeles López, alias La loba, y Leonardo Mireles Escobar.

Además, señaló que el integrante del partido Movimiento Ciudadano (MC) también sería la supuesta cabeza de “una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial y presunto lavado de dinero con anexos al grupo criminal en cuestión”.

Para Ravelo, la expansión del CJNG en el estado hace evidente esta relación, pues los altos mandos del narco observan a Jalisco como el “asidero perfecto”, donde están sus aliados más importantes y como un territorio en el que cuentan con “protección política y judicial, lo que evidencia que en el Gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos”.

El periodista aseguró que asistirá a instancias internacionales en caso de ser necesario (Foto: Twitter)

No obstante, tras estas acusaciones, el mandatario jalisciense informó este lunes que interpuso una demanda en contra del periodista por presunto “daño moral”.

“Está presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces; me parece una falta de respeto, incluso de ética el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría que están presentadas las demandas y estamos solicitando medidas cautelares”, declaró Alfaro.

Momentos después de que se dio a conocer esta información, periodistas y usuarios de redes comenzaron a solidarizarse con Ravelo, quien se tomó el tiempo de responder todos los comentarios, tanto a favor como en contra.

En uno de ellos, responsabilizó al gobernador de cualquier cosa que le pueda suceder a él y a su familia; además, aseguró asistirá a instancias internacionales “libres de mafias” en caso de ser necesario para su caso.

“Hay instancias internacionales libres de mafias. De ser necesario, acudiré a los más altos tribunales del mundo. Y hago responsable a @EnriqueAlfaroR de lo que me pueda suceder a mi y familiares ante la intimidación de la que fui objeto está mañana al amenazarme con una demanda”, escribió el autor del libro Los Narcopolíticos.

Ravelo aseguró que, hasta la madrugada de este martes, no ha sido notificado de ninguna demanda en su contra (Foto: Twitter)

Asimismo, agradeció las muestras de apoyo y señaló que estas acusaciones “son gajes del oficio” que no le quitan el sueño, pues se dijo confiado de sus fuentes y la información publicada, por lo que atenderá la demanda con la mejor disposición posible.

Horas más tarde, Ravelo Galo le envió un retador mensaje a Enrique Alfaro, con el que le pidió presentar la demanda en su contra para verlo en los tribunales, ya que cuenta con documentos y testimonios que probarían su narcogobierno en Jalisco.

Luego de compartir diversos tuits de respaldo, realizados por ciudadanos mexicanos, el periodista y escritor volvió a responsabilizar a Alfaro, en caso de ser asesinado, y volvió a exhortarlo a presentar la demanda pues, señaló, hasta la media noche del pasado lunes, no había sido notificado al respecto.

“Si me matan, todos ustedes ya saben quién es el responsable. Pido que Alfaro presente demanda. Nos vemos en tribunales internacionales, no en los atenazados por la mafia”, alertó Ravelo.

Finalmente, aseguró que la narcopolítica es una causa de la delincuencia insostenible que se ha presentado durante el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Asimismo, le exigió a Alfaro, “sin rodeos” presentar la demanda en su contra.

