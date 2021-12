“No se cansa de hacer el ridículo”: integrantes de la 4T reventaron a López-Dóriga por críticas contra AMLO

AMLO y Carlos Slim se reunieron durante la mañana de este lunes 27 de diciembre (Foto: Twitter/ @lopezobrador_)

Miembros del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, salieron en su defensa tras los embates del periodista Joaquín López-Dóriga, quien aseguró una supuesta incongruencia con el principio de austeridad republicana.

De acuerdo con el comunicador, Andrés Manuel utilizó la “vajilla buena”, cubertería, cristalería, y platería, entre otros elementos, cuando el empresario Carlos Slim lo visitó en las inmediaciones del Palacio Nacional.

“Así la austeridad presidencial. Desayuno en Palacio Nacional. Pone la vajilla buena, la cubertería, la cristalería, arreglo floral y platería al fondo. Esa mesa no la tiene ni Obama. ¿Qué opinan de la austeridad palaciega en tiempos de la #4-T?”, escribió el columnista en su Twitter oficial.

Las críticas por parte de usuarios en Twitter no se hicieron esperar, pues algunos arremetieron en contra de López-Dóriga por supuestamente hacer una exageración del momento, por el recorte que hizo a la imagen, entre otras cosas.

El periodista aseguró que AMLO faltó a los principios de la austeridad republicana por presentar a Carlos Slim “la vajilla buena”, cristalería y platería durante la visita del empresario a Palacio Nacional FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), salió en respaldo del mandatario, al asegurar que “esa vajilla la tienen hasta en Sanborns”.

“...Pero seguramente como hay que golpear de alguna manera, las observaciones se convierten en delirios”, escribió el también periodista a través de Twitter.

“No, esa vajilla no la tienen en Sanborns, del que soy asiduo. No la tienen ni en Palacio de Hierro, solo en Palacio Nacional. ¿Hace cuánto no vas a Sanborns por unas enchiladas suizas, mis favoritas, o no te invitan a desayunar al palacio presidencial?”, respondió el comunicador.

“Perdón, maestro López-Dóriga, yo como en jícaras”, comentó horas más tarde. “El fantasma de la vajilla” con una edición de la fotografía original en la que aparece el comunicador, también fue parte de las respuestas de Villamil.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), salió en defensa del mandatario FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Pero al quite por las críticas de la reunión con Carlos Slim se unió también Epigmenio Ibarra, quien escribió en su Twitter oficial: “De plano la rabia contra AMLO ya enloqueció a López Dóriga. Cada que quiere golpearlo exhibe su propia miseria”.

En respuesta, Joaquín López-Dóriga contestó: “Lo tuyo es la rabia. Te muerdes la lengua cuando hablas de enloquecer, golpear y de exhibir ‘tus propias’ miserias. Y todo por una vajilla palaciega. Cómo les ardió. Vamos a las tlayudas”.

“¿'Vajilla palaciega’? ‘Nos ardió’? Que va. Cómo va ‘ardernos’ verte hacer, otra vez, el ridículo. Provecho!”, finalizó el productor, cabecilla de Argos.

“No se cansa @lopezdoriga de hacer el ridículo”, fue el tuit con el que se sumó el reconocido Monero Rapé, columnista gráfico de Milenio, colaborador de espacios como El Chamuco y El Chamuco TV.

“Ya la puse. Revisa. Y nunca he desayunado, comido o cenado con un presidente en Palacio Nacional. No te arrebates. Saludos”, fue otra de las respuestas de López-Dóriga a los tuits en su contra que lo convirtieron en tendencia.

La reunión de AMLO con Carlos Slim

Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia matutina que sostendría un desayuno con el empresario e ingeniero, Carlos Slim, en Palacio Nacional, por lo que concluyó de manera sorpresiva.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente destacó que, además de ser un buen amigo, el empresario tiene un papel importante en el desarrollo del país; el post se acompañó de una fotografía.

Luego de que el presidente de la República propusiera ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las personas más ricas del planeta contribuyeran con una cuota del 4% de sus fortunas, no era de sorprenderse la celebración que el mandatario tuvo sobre los 28 mil millones de pesos que el empresario pagó de impuestos a la Hacienda pública Mexicana.

La empresa multinacional de telecomunicaciones, actualmente tiene una presencia en toda América latina, teniendo más de 277 millones de usuarios dentro de su plataforma y conectando a 26 países del continente americano como europeo.

