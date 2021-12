Hijo de “El Azul” busca que autoridades le devuelvan más de 3 MDP incautados

"El Cora" admitió ser hijo de "El Azul" tras su captura (Foto: @sintesisweb)

Un juez federal otorgó una amparo a José Juan Esparragoza Jiménez, El Cora, dijo de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa; recurso que impide a las autoridades enajenar o extinguir los más de tres millones de pesos que le fueron incautados tras su captura en agosto del 2014.

El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México admitió la demanda de amparo promovida el pasado 6 de diciembre, el cual impugnó el decreto del 7 de noviembre, mediante el cual las autoridades judiciales se negaron a devolverle 1,015,800 pesos y USD 131,344, lo equivalente a aproximadamente 2,714,263 pesos; dinero en efectivo que se le aseguró a El Cora.

Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto, aseguró que sólo admitió el recurso para que el caso permanezca en el estado que actualmente se encuentra, pues de lo contrario, las autoridades iniciarían con un proceso de enajenación, remate, extinción o adjudicación del dinero en favor de terceros o de la utilidad pública.

La suspensión tendrá vigencia hasta que se determine si se otorga o no el recurso jurídico, por lo que aún no es posible iniciar con el trámite para reclamar el dinero, pues el juez señaló que el recurso no es procedente para efectos restitutorios, lo cual será dictado por el próximo juicio de amparo en el caso.

Juan José Esparragoza falleció en 2014, según su hijo (Foto: Archivo)

En agosto del 2014, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron a Juan José Esparragoza Jiménez, El Cora; medio hermano de Juan José Esparragoza Monzón, El Azulito, quien murió a inicios del 2021 por presuntas complicaciones derivadas del contagio de Covid-19.

Tras su captura, El Cora admitió ser hijo de El Azul y aseguró que los rumores acerca de la muerte del narcotraficante eran cieros, pues meses antes se habían difundido diversas versiones de su fallecimiento, algunas aseguraron que fue tras contagio de Covid-19, otras que sufrió un accidente que lo postró en cama y algunas más que fue víctima de un infarto; hasta el momento las autoridades mexicanas no han confirmado que el narcotraficante haya muerto.

Por su parte, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos ha asegurado que Juan José Esparragoza Moreno aún sigue con vida, por lo que se mantiene activa la recompensa de USD 5,000,000 por información que lleve a su paradero, además de que se mantiene en la lista de los más buscados de la misma dependencia.

"El Azul" también fue parte del Cártel de Guadalajara (Foto: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

El Cora se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México, pues fue acusado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Esparragoza Jiménez presuntamente pertenece a un grupo delictivo que opera en Sinaloa y las supuestas actividades que tenía era coordinar la producción y trasiego de cristal, cocaína y mariguana hacia Estados Unidos; mantenía un bajo perfil”, informó la dependencia-

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le realizaron exámenes periciales al acusado para tratar de confirmar sus lazos sanguíneos con El Azul, los cuales no arrojaron resultados satisfactorios al no contar con la información necesaria, así lo comunicaron:

“No fue posible realizar un cotejo positivo, toda vez que no se cuenta con información genética que permita establecer la relación de parentesco”, pues Juan José Esparragoza Moreno nunca fue detenido.

SEGUIR LEYENDO: