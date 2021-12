“Descubran la ineptitud gobernante”: Gibrán Ramírez Reyes se lanzó contra AMLO y su confianza en el gobernador de Veracruz

El militante morenista le pidió a sus seguidores y compañeros políticos cuestionar todo el caso, sin importar las palabras del presidente (Fotos: Twitter/@gibranrr//lopezobrador.org)

La aprehensión de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, suscitada en Veracruz el pasado 22 de diciembre y caló hondo en todas las estructuras partidistas, incluyendo la del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que en este momento no se encuentra viviendo su mejor etapa.

Mientras integrantes de la Cámara Alta y militantes de Morena y otros partidos denunciaron “persecución política” y “venganza” por parte del gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo respaldó y señaló, durante su conferencia de prensa matutina, que es un mandatario incapaz de cometer una injusticia en contra de alguien.

“Hay que ver los antecedentes y las autoridades deben investigar y castigar, cero impunidad, y tampoco fabricar delitos a nadie y no escudarnos que porque somos de un partido y ya por eso no nos pueden hacer nada o tenemos fuero si no legal, político, porque podemos acusar de que nos están persiguiendo o que hay linchamiento político, la verdad nos hará libres”, advirtió el mandatario.

Ante estas declaraciones y respaldo hacía García, las filas del partido guinda estallaron. Fue Gibrán Ramírez Reyes, uno de los militantes más férreos de esta fuerza política, quien arremetió contra el propio Ejecutivo Federal por sus declaraciones.

Por medio de su cuenta de Twitter, el académico realizó un hilo con el que cuestionó a sus compañeros por defender al gobernador de Veracruz y su actuar en la detención de Del Río Virgen, pues, a su parecer, fue “opaco y autoritario”.

“¿No pedimos en la izquierda eliminar delitos como disolución social, ataques a la paz y este de ultrajes a la autoridad que García usa a contentillo?”, se preguntó Gibrán, para después señalar las denuncias realizadas contra la administración de Cuitláhuac García y su cuerpo policiaco, el cual, mencionó, fue señalado en diferentes ocasiones “por desaparecer personas como en tiempos de Duarte”.

Posteriormente, resaltó que esta orden de aprehensión llegó después de que se hicieran aún más evidentes las diferencias entre Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, y García, pues tiempo atrás el primero, señaló, “le ganó” un debate en medios, lo cual habría provocado la furia del segundo que provocó la captura del asesor de Monreal.

Finalmente, cuestionó la confianza que el mandatario federal le tiene al gobernador de Veracruz, por lo que le pidió a las personas preguntarle sobre este asunto a morenistas del estado, quienes describirían a detalle la “ineptitud gobernante”.

José Manuel del Río Virgenes señalado por asesinato del excandidato a presidente municipal en el municipio de Cazones de Herrera, René Tovar (FOTO: YERENIA ROLÓN/CUARTOSCURO)

“¿La palabra de AMLO y su confianza en Cuitláhuac García les bastan para no analizar la situación?, ¿la hora que usted diga señor presidente? Hablen con morenistas de Veracruz, pregunten, descubran la ineptitud gobernante. Vengan los ataques, que argumentos, como siempre, no habrá”, sentenció Ramírez Reyes.

Después de culminado su hilo, se dedicó a responder acusaciones y señalamientos en su contra respecto a estas declaraciones. Asimismo, dio su opinión respecto a otros temas, como la impugnación que presentará Susa Harp, aspirante a candidata por Morena para la gubernatura de Oaxaca, debido a que el partido guinda no respetó la paridad de género en su caso.

Harp Iturribarría señaló que en el estado sureño las opiniones positivas hacia ella son altas, por lo que, sumado al índice de competitividad y la alta probabilidad de victoria por parte de Morena “debe ser una mujer quien sea la persona candidata en nuestra tierra”, ahondó.

“El mensaje del pueblo ha sido expuesto y debe respetarse. La comisión de elecciones de Morena debe respetar el sentir de las mujeres y hombres de Oaxaca. Les informo que procederemos frente a esta acción, la justicia nos asiste. Defenderemos la voluntad y defenderemos la candidatura en este proceso interno”, escribió la también senadora.

