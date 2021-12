Llegó a México un tercer embarque de vacunas Pfizer contra COVID-19

(Foto: Twitter @Birmex)

En la mañana de este jueves arribaron 585 mil vacunas Pfizer contra el COVID-19 a México, es decir, el tercer cargamento del laboratorio programado para esta semana.

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) informó a través de sus redes sociales que el nuevo l

ote aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 08:55 horas, desde Estados Unidos.

La dependencia informó que el nuevo lote incrementó a 49 millones 230 mil 285 el número de biológicos recibidos de la farmacéutica desde el inicio de la Jornada de Vacunación, lo cual, de igual manera, asciende a 196 millones 324 mil 625 el acumulado total de las siete empresas con las que se México tiene convenio: Pfizer, Sputnik V, Astra Zeneca, Cansino, Janssen, SinoVac y Moderna.e

Según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), al corte del pasado 21 de diciembre, México alcanzó las 81.9 millones de personas inmunizadas contra el COVID-19, esto tras administrar 392 mil 345 nuevas dosis en las últimas 24 horas.

(Foto: Twitter @Birmex)

México terminará el año con poco más de 72 millones de personas inmunizadas con el esquema completo, y con muchos retos a enfrentar en la prevención del Coronavirus.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, las autoridades epidemiológicas ya están preparadas para trabajar, durante 2022, en dos principales ejes.

El primero, dijo en entrevista con Imagen Televisión, es concretar la tercera dosis o dosis de refuerzo universal para los mexicanos, misma que ya empezó a aplicarse en diversos sectores de la población.

En segunda instancia, comentó para el espacio de Ciro Gómez Leyva, buscarán contribuir con los países que se han quedado rezagados en la aplicación del esquema completo de la vacuna contra el COVID-19, tengan los mismos estándares de territorios como México.

También confirmó que dadas las reservas con las que cuenta México, y las vacunas que llegaron y llegarán, por el momento no hará el mismo nivel de adquisiciones de vacunas, pues no estarán en la emergencia diplomática como en 2021, pero no descartó que la Secretaría de Salud compre tanto vacunas como medicamentos.

(Foto: EFE/Madla Hartz)

Respecto al panorama epidemiológico nacional, en las últimas 24 horas se registraron 3 mil 319 casos activos, lo que suma a 3 millones 940 mil 401 la cifra de casos y 298 mil 359 la de muertes acumuladas de coronavirus en México.

Cabe destacar que el pasado 21 de diciembre, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, reveló que, para dicha fecha, México ya sumaban 23 casos positivos de la variante Ómicron.

A pesar de la incertidumbre que gira alrededor de esta cepa - primeramente anunciada en Sudáfrica - el epidemiólogo recalcó que ninguno de los casos presentó complicaciones severas, ni mucho menos hospitalización (a excepción del primer registro, pero únicamente para su estudio y monitoreo).

Según el reporte de la Secretaría de Salud (SSa) los casos se identificaron en tres entidades de la República, siendo la Ciudad de México (CDMX) la que mayor número ha registrado hasta el momento con 16 reportes: 10 hombres y 6 mujeres, con una mediana de 33 años.

De ahí le sigue el Estado de México (EdoMex) son seis muestras: 4 hombres y 2 mujeres que arrojan una mediana de 62 años. Finalmente, se halla Tamaulipas con únicamente un caso detectado en una mujer de 48 años.

SEGUIR LEYENDO: