El Canciller mexicano Marcelo Ebrard Foto: EFE/ Mario Guzmán

México terminará el año con poco más de 72 millones de personas inmunizadas con el esquema completo, y con muchos retos a enfrentar en la prevención del Coronavirus.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal, las autoridades epidemiológicas ya están preparadas para trabajar, durante 2022, en dos principales ejes.

El primero, dijo en entrevista con Imagen Televisión, es concretar la tercera dosis o dosis de refuerzo universal para los mexicanos, misma que ya empezó a aplicarse en diversos sectores de la población.

En segunda instancia, comentó para el espacio de Ciro Gómez Leyva, buscarán contribuir con los países que se han quedado rezagados en la aplicación del esquema completo de la vacuna contra el COVID-19, tengan los mismos estándares de territorios como México.

“Porque México ya está en 88 por ciento, seguro llegaremos al 90 por ciento, y viene el refuerzo, pero ya estás en el 90 por ciento, en África están en menos de 15 por ciento, entonces de qué nos sirve, vamos a tener la quinta y la sexta y séptima ola, entonces son los dos retos del año que viene”, informó.

Tercera dosis universal y los retos de México en 2022 contra COVID-19: Marcelo Ebrard Foto: EFE/Mario Guzmán

Además, aseguró que por el momento, es muy pronto para vislumbrar si México tendrá una cuarta ola de coronavirus, y por lo tanto un cuarto refuerzo.

También confirmó que dadas las reservas con las que cuenta México, y las vacunas que llegaron y llegarán, por el momento no hará el mismo nivel de adquisiciones de vacunas, pues no estarán en la emergencia diplomática como en 2021, pero no descartó que la Secretaría de Salud compre tanto vacunas como medicamentos.

Por último, aseguró que probablemente en la segunda mitad de 2022 se liberarán al mercado algunas compras para que los gobiernos estatales puedan acceder a una compra de vacunas a la iniciativa privada.

Marcelo Ebrard aseguró que por el momento, es muy pronto para vislumbrar si México tendrá una cuarta ola Foto: EFE/EPA/DANIEL POCKETT

El panorama de las vacunas en México

Hasta el 22 de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud informó que 81 millones 901 mil 507 personas han sido inmunizadas contra COVID-19.

De las anteriores, revelaron a través de un comunicado, 72 millones 442 mil 675 tienen esquema completo, que equivalen a 88 por ciento y nueve millones 458 mil 832 cuentan con una dosis, que corresponden a 12 por ciento.

El último conteo, además, destaca que durante la jornada del martes 21 de diciembre, se suministraron 392 mil 345 dosis para alcanzar un acumulado de 147 millones 489 mil 369 biológicos aplicados en las 32 entidades federativas.

Además, por la mañana del 22 de diciembre se recibió un embarque con 585 mil dosis Pfizer-BioNTech, para un total de 48 millones 645 mil 285 vacunas recibidas por este laboratorio desde el 23 de diciembre de 2020.

Hasta el 22 de diciembre de 2022, la Secretaría de Salud informó que 81 millones 901 mil 507 personas han sido inmunizadas contra COVID-19. Foto: EFE/ José Méndez

En cuanto a la pandemia, informaron que durante la semana epidemiológica 49, el número de casos estimados disminuyó 16 por ciento en comparación con la semana previa. También se detectaron 17 mil 931 casos activos, es decir, el 0.4 por ciento del total reportado desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Durante los siguientes días, hasta finalizar el año, avisaron, continuarán con la vacunación contra COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años, personas rezagadas y mayores de 60 años que reciben la dosis de refuerzo.

SEGUIR LEYENDO: