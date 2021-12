Tarifas “excesivamente elevadas” de Uber provocaron críticas entre usuarios de Twitter

Este viernes, la palabra “Uber” se hizo tendencia en Twitter por los múltiples comentarios (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

En diciembre o fechas especiales, es común que las aplicaciones de transporte suban sus tarifas debido a la alta demanda de los usuarios y el tránsito que se genera a raíz de las vacaciones o días festivos, sin embargo, en un lugar con tanto movimiento, como lo es la Ciudad de México (CDMX), es casi imposible evitar el tráfico cuando llegan las fiestas decembrinas.

Fue así como le llovieron las críticas a Uber por haber elevado sus tarifas a casi el doble, lo que provocó el enojo de varios usuarios en redes sociales, pues aseguraron que un viaje, que el año pasado les costó alrededor de $200 pesos, estos días está en $400.

Asimismo, la palabra “Uber” se hizo tendencia en Twitter por los múltiples comentarios, entre ellos algunos que ironizaban sobre la situación como una usuaria que escribió: “Uber está tan caro que me cobra 100 pesos de mi casa a mi casa.”

Usuarios criticaron las altas tarifas de Uber. (Imagen: Twitter/ @DaanFC)

Asimismo, reportaron viajes por más de $400 pesos de Polanco a Mixcoac o bien, $600 de Tacuba a Olivar de los Padres. Otro usuario comparó un viaje a de Reforma al sur de la CDMX que este año le costó $450 pesos cuando en 2020 sólo fueron $200 pesos.

Otro usuario ironizó: “Ya no sé si pedir un Uber al centro o pagarme el viaje redondo a Cancún” a lo que una persona le respondió: “Pues en Cancún _no hay Uber_ así que mínimo no gastarías en eso aquí” pero explicó que sólo hay tres unidades, ya que el sindicato es una mafia y tiene el monopolio.

Sin embargo, algunos usuarios de Twitter tomaron la situación con bastante humor:

Algunos usuarios tomaron con humor las altas tarifas de plataformas como Uber, Didi y Cabify. (Imagen: Twitter/ @shellwinger)

Pero Uber no fue la única aplicación con quejas, el enojo fue compartido con Cabify y DiDi, quien también aumentaron sus tarifas un 80 por ciento aproximadamente durante estos días, en los que debido a las reuniones familiares, de trabajo, las compras o el inicio de las vacaciones, las personas suelen optar por taxis de plataforma.

Sin embargo, estas plataformas insisten en que el aumento de precios se debe a la “tarifa dinámica”, la cual se activa e incrementa costos de viaje cuando hay alta demanda de usuarios y pocos vehículos disponibles.

Pese a las múltiples quejas, memes y comentarios, ninguna de las empresas ha dado alguna aclaración al respecto, las vacaciones ya comenzaron para algunos, por lo que la el problema puede continuar en los siguientes días.

Cuáles son los nuevos impuestos que serán aplicados en la Ciudad de México en 2022

Gran variedad de servicios digitales se han vuelto parte de la vida diaria, pues son utilizados por los mexicanos, desde pedir comida a domicilio hasta disfrutar de algunos contenidos por streaming. Sin embargo, nuevos impuestos relacionados con algunas actividades deberán pagarse al fisco en la Ciudad de México.

Y es que el Congreso de la CDMX aprobó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, donde se aplicarán tres nuevos impuestos direccionados a servicios digitales para el próximo año.

Será aplicado a repartidores, usuarios o comerciantes. Pero sí será un impuesto del 2% a las aplicaciones de reparto como: Uber Eats o DIDI Food. (Foto: Pixabay)

¿Cuáles son?

*Impuesto para las plataformas en línea de pedidos de comida

Será aplicado a repartidores, usuarios o comerciantes. Pero sí será un impuesto del 2% a las aplicaciones de reparto como: Uber Eats o DIDI Food.

*Impuesto a espectáculos vía streaming

De acuerdo con el Congreso capitalino, un show al que tenga acceso el público pagará hasta el 2% al fisco.

*Impuesto hospedaje

Los intermediarios de servicios de hospedaje tendrán que desembolsar un impuesto del 5% por servicios a través de las apps. La solicitud es de pagar a más tardar el día 15 de cada mes en una declaración.

El objetivo de la Ley de Ingresos es tener más efectividad en la recaudación de impuestos y elevar la capacidad financiera con la que cuenta la Ciudad de México.

