“Quieren mudos y sometidos”: la crítica de Epigmenio Ibarra al INE por suspender la Revocación de Mandato

Epigmenio Ibarra volvió a mostrar su desagrado con la decisión que tomó el INE (Fotos: Twitter/@epigmenioibarra/INE)

Este domingo 19 de diciembre el productor de televisión Epigmenio Ibarra volvió a arremeter contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por la suspensión de la Revocación de Mandato que se dio a conocer el viernes pasado, luego de que el órgano colegiado asegurara que por la reducción económica que sufrió no sería posible realizar el ejercicio de democracia participativa.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación aseguró que la decisión que tomó el instituto atenta contra los derechos político electorales de toda la ciudadanía, así como con la democracia participativa debido a que es contraria a lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, aseguró que, desde su parecer, la suspensión de la consulta es un claro ejemplo de que el INE quiere a los ciudadanos “mudos y sometidos”, ya que se les está negando la posibilidad de elegir si quieren o no que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) siga al frente del Poder Ejecutivo Federal.

“Pido a quienes me siguen leer, comentar, compartir con RT este pronunciamiento de las y los gobernadores de Morena. El INE no solo va vs lo dispuesto por la SCJN; atenta vs nuestros derechos políticos y la democracia participativa. Nos quiere mudos y sometidos”, redactó.

Epigmenio Ibarra aseguró que el INE atenta contra los derechos político electorales de la ciudadanía (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Además, en su mensaje compartió la carta que firmaron los 18 gobernadores de la Cuarta Transformación en donde cuestionaron al INE por suspender la consulta ciudadana, decisión que consideraron como un desacato a la determinación de la Suprema Corte, así como una violación directa a los derechos electorales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

A través de un comunicado de prensa que se emitió en las cuentas oficiales del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), los mandatarios estatales rechazaron “los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos”.

Asimismo, acusaron que a todos los miembros del Consejo General del órgano electoral “les resultó más fácil explicar ‘por qué no’ posibilitar el ejercicio de un derecho, que encontrar ‘cómo sí’ pudieran garantizarse”.

“La lucha por la democracia participativa tiene muchos años y tiene implicaciones que van más allá de quienes hoy ostentamos un cargo público, lo que está en juego no es el resultado de una consulta en específico, lo que está en juego es si las mexicanas y los mexicanos tenemos el derecho a ser tomados en cuenta para las decisiones trascendentales de nuestra patria”

A través de un comunicado de prensa, los mandatarios estatales rechazaron “los argumentos que buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de las y los mexicanos” (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Conviene recordar que el Consejo General del INE aprobó el pasado viernes 17 de diciembre posponer la realización de la consulta de Revocación de Mandato, la cual fue propuesta por el presidente López Obrador y que estaba prevista para el 10 de abril de 2022.

Con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros electorales consintieron posponer “temporalmente” la consulta o hasta que se cuente con los recursos necesarios para llevarla a cabo.

En sesión extraordinaria el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el órgano electoral no fue quien puso en riesgo la revocación, sino las personas que decidieron políticamente negar los recursos para llevarla a cabo, esto, en referencia a la aprobación del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) 2022 por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

“No es el INE quien pone en riesgo la celebración de un eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que quieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza”

