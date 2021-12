“Se va a establecer el precedente histórico lo quieran o no”: AMLO aseguró que la revocación de mandato debe seguir

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizó la votación que se realizará este viernes en el Instituto Nacional Electoral (INE) para posponer la realización de la consulta sobre la revocación de mandato, argumentando que no cuenta con los recursos suficientes para llevarlo a cabo.

Desde Villahermosa, Tabasco, tierra natal del mandatario, López Obrador aseveró que aunque falta conocer el resultado de la votación, aún quedan otras instancias superiores como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, recordó que la Corte ya se pronunció de manera provisional sobre el caso, al determinar que la revocación debe realizarse en abril del próximo año.

“Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la revocación de mandato, la consulta. Eso yo creo que es lo más importante, que el poder judicial en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta”, señaló.

(Foto: Cuartoscuro)

“Lo demás no deja de ser secundario: si tiene dinero, no tiene dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas. Aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato, el pueblo que es soberano pone y quita”, aseveró.

El mandatario federal aseguró que los consejeros electorales no son auténticos demócratas.

“Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto, que es lo que nos importaba. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas”, enfatizó.

“Es muy importante el precedente histórico, deberían de estar promoviendo los de INE este método democrático, la democracia participativa, porque la democracia no se agota el día de la elección constitucional, es una forma de vida, pero son muy conservadores los que están en el INE, a lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa, pero está muy difícil”, dijo.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

Desde las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, López Obrador destacó que con la consulta de revocación de mandato nadie se va a poder sentir “absoluto”.

“Había la mala costumbre de quedarnos solo en la democracia representativa y muy conchudamente apenas estaban eligiendo al gobernante y ya se sentían intocables aunque cometiera actos autoritarios de corrupción había que aguantarlo 6 años, dañando al país, dañando al pueblo. Ahora nadie se va a poder sentir absoluto y ojalá esto se aplique en todos los niveles para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos. ¿Te portaste bien? te apoyamos para que sigas, te portaste mal para fuera”, sentenció.

Información en desarrollo...