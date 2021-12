Vicente Fox se burló de AMLO tras la nueva recompensa de EEUU por los Chapitos

Vicente Fox es uno de los principales personajes políticos que han cuestionado las decisiones de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que se anunciara que el gobierno de Estados Unidos ofrece hasta USD 20 millones de dólares a quien diera información sobre el paradero de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “el Chapo”, el expresidente de México, Vicente Fox Quesada reaccionó a la noticia y lanzó un comentario con el que se burló del Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente panista le recordó a López Obrador la captura y liberación de Ovidio Guzmán, hecho recordado como el “Culiacanazo”.

“López, ¡dejaste ir la lana!”, escribió Fox Quesada.

(Foto: Twitter/@VicenteFoxQue)

Se tiene entendido que el mandatario estadounidense, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que incluye a Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López. Por cada uno se ofertan 5 millones de dólares, ya sea que se ofrezca información que conduzca a su paradero o arresto.

Tras la caída del “Chapo” Guzmán, los “Chapitos” tomaron el control de la fracción en el grupo criminal y han desatado una ola violenta por la disputa de diversas plazas para el trasiego de narcóticos desde México a EEUU.

A su vez, los hijos de Guzmán Loera fueron designados por el Departamento del Tesoro bajo la Ley Kingpin, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). De acuerdo con los reportes, operan desde Culiacán, capital de Sinaloa.

Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, son los nombres de los hijos del "Chapo" (Foto: Especial)

De acuerdo con informes de la OFAC, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el Chapito, rondaría los 41 de edad, pues su nacimiento se ubica el 2 de octubre de 1980 en Sinaloa. Mientras que su hermano Jesús Alfredo, el Alfredillo, de 35 años, habría nacido el 17 de mayo de 1986 en Zapopan, Jalisco, donde se registran ocho direcciones que también incluyen la zona de Guadalajara y Tequila.

El hermanastro de ambos, Ovidio Guzmán López, el Ratón y/o Ratón nuevo, nació el 29 de marzo de 1990 en Culiacán y ahora cuenta con 31 años; mientras que del hermano directo de este último, Joaquín Guzmán López, no se proporcionaron mayores detalles. Se sabe que los dos son producto de la relación que mantuvo el Chapo Guzmán con Griselda Guadalupe López Pérez y/o Silvia Escoto Muñoz.

“Esta grave amenaza obliga a nuestro país a modernizar y actualizar nuestra respuesta al tráfico de drogas. Por la presente declaro una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza”, redactó Biden en su Orden Ejecutiva del 15 de diciembre.

AMLO fue duramente criticado por el "Culicanazo" (Foto: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

El denominado “Culiacanazo” es recordado por la captura y liberación de uno de los herederos del “Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

En dicha ocasión, López Obrador fue duramente criticado, sin embargo, el tabasqueño comentó que tiene la conciencia tranquila, pues aseguró que estaba en riesgo la vida de más de 200 personas debido al operativo para detener a Ovidio Guzmán.

“Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera en Culiacán, yo tomé la decisión, ¿por qué?, no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides, quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan”, señaló el tabasqueño durante su conferencia matutina del 30 de julio del presente año.

