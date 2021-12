Vincularon a proceso a ‘El Callo’, presunto responsable de explosión en Puebla

Ricardo "N", "El Callo" será procesado al lado de sus dos cómplices (Foto: FGEP)

Después de una audiencia realizada en la Casa de Justicia de Puebla, un Juez de Control vinculó a proceso a Ricardo “N”, conocido como “El Callo”, así como a Miguel Ángel “N”, y Antonio “N”, los presuntos implicados en la explosión de San Pablo Xochimehuacan, Puebla, provocada por una toma ilegal de gas LP, accidente que cobró la vida de cinco personas y dejó 17 lesionados.

La vinculación a proceso conlleva la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que los acusados ingresaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel en Puebla, pues se les imputan los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, encubrimiento por receptación e incendios y otros estragos.

El juez otorgó un plazo de cinco meses para que las autoridades realicen las investigaciones complementarias al caso, por lo que en el mes de mayo del próximo año se darán a conocer las pruebas válidas en contra de los acusados del crimen.

Ricardo “N”, alias “El Callo” fue detenido el pasado martes 7 de diciembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en Cancún, Quintana Roo; pues ha sido señalado por ser el líder de la organización criminal que se dedica a extraer gas LP ilegalmente en la zona, actividad la cual provocó la fuga del combustible y la posterior explosión.

La explosión dejó 5 muertos y 17 heridos (Foto: EFE/Hilda Ríos)

Miguel Barbosa, gobernador del estado de Puebla, celebró la captura del presunto responsable del estallido en una conferencia de prensa realizada de forma conjunta con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE):

“Felicito a todo este equipo que está respondiendo, no a las necesidades, sino a los retos de procuración de justicia, de investigación de hechos delictivos, es una gran noticia de que en Puebla no hay impunidad, no vamos a pararnos hasta que todos los que estuvieron involucrados en este hecho lamentabilisimo estén en la cárcel, no hay convenio con ninguna delincuencia ni encubrimientos ni nada”, dijo el mandatario.

Durante la madrugada del domingo 31 de octubre, se registró una gran explosión y dos detonaciones subsecuentes en el municipio de San Pablo Xochimehuacan, Puebla, pues los presuntos delincuentes habrían manipulado erroneamente una toma clandestina en un ducto de gas LP perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual ocasionó el siniestro.

Según datos ofrecidos por las autoridades, la detonación dañó gravemente a más de 50 viviendas de la zona y provocó la evacuación de más de 2,000 habitantes del lugar como medida para evitar posteriores daños en la salud.

"El Callo" ya había sido detenido por robo de combustible hace dos años (Foto: EFE/Hilda Ríos)

Las autoridades han reportado que “El Callo”, quien tiene 30 años y es originario de la localidad en la cual se originó la explosión, fundó su propia organización criminal a temprana edad, pues desde pequeño estuvo vinculado a personas que cometían delitos del fuero común, como lo son las diferentes modalidades de robo. Ricardo “N” y sus cómplices eran conocidos en la entidad por sus actividades como “huachigaseros”, pues se dedicaban a extraer este combustible de manera ilegal.

Según medios locales, “El Callo” era uno de los principales delincuentes en la zona, por lo que su historial criminal era conocido por varios ex presidentes municipales de San Juan Xochimehuacan, quienes, a pesar de contar con esa información, nunca lo persiguieron, lo cual ocasionó que su organización creciera en número de miembros y poder.

Hace dos años también fue detenido por la extracción ilegal de combustible en el estado de Guerrero, pero logró obtener su libertad de manera inmediata; se desconoce el proceso legal que se llevó a cabo en su caso y los motivos de su liberación.

