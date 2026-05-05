México

“Está en peligro Canelo”: cuando Eduardo Lamazón analizó a los grandes del boxeo

Para Eduardo Lamazón, Dempsey fue el mejor, Ali fue el más grande personaje y Canelo es la columna que sostiene el boxeo moderno. Medio siglo de oficio respaldan cada uno de esos juicios

Guardar
El promotor árabe Turki Alalshikh asegura que el evento sigue en pie pese a los ataques en la región. (Ilustración: Jovani Pérez)
El promotor árabe Turki Alalshikh asegura que el evento sigue en pie pese a los ataques en la región. (Ilustración: Jovani Pérez)

Eduardo Lamazón pasó medio siglo leyendo, escribiendo y discutiendo boxeo. Sus juicios sobre los grandes peleadores de la historia no eran opiniones de tribuna: eran valoraciones construidas desde el archivo, la cercanía y, en varios casos, la amistad directa con los protagonistas.

Dempsey, el mejor peso completo; Ali, el mayor personaje

Para Lamazón, Jack Dempsey fue el mejor peso completo de todos los tiempos, aunque advierte que el récord oficial de 56 peleas engaña. “Dempsey hizo trescientas peleas en los bares, porque era sacaborrachos”, explica. Desafiaba a los presentes en cantinas a resistirle tres rounds por mil dólares. Esa historia no está en los libros.

PUBLICIDAD

Pesó 186 libras en Toledo. Era, dice Lamazón, “un tipo chico”. Pero la polémica le parece sana: “Si me dices que para ti fue Ali, perfecto. Si me dices que fue Joe Louis, perfecto. Si estuviéramos todos de acuerdo no habría boxeo.”

A Muhammad Ali le reserva otro lugar: “El mayor personaje del boxeo”. No el mejor boxeador en términos técnicos, sino la figura que más trascendió el ring en toda la historia del deporte.

PUBLICIDAD

Luis Angel Firpo - Jack Dempsey
Jack Dempsey

Usyk: talento confirmado, veredicto pendiente

Sobre Oleksandr Usyk, Lamazón no escatima reconocimiento pero impone su método. “Tengo una particular admiración, pero me gusta esperar a que termine la carrera porque me lo enseñó la vida. Me equivoqué con Tyson, por ejemplo.”

Tyson es precisamente el caso que lo vacunó contra los juicios prematuros. Lo proclamó una maravilla antes de tiempo y Tyson perdió peleas que no debía perder. Con Usyk, la respuesta es sí, pero con condición: “Lo respeto como al que más y creo que tenemos una figura impresionante para el boxeo, que tendrá que confirmar todo lo que sabemos de él en el futuro inmediato.”

Stevenson, la mejor derecha que vio en su vida

Teófilo Stevenson.
Teófilo Stevenson.

Teófilo Stevenson ocupa un lugar aparte. Lamazón lo considera una maravilla sin importar la categoría, amateur o profesional. “El mejor recto de derecha que yo he visto en mi vida”, dice. Cuando alguien le pregunta cómo le hubiera ido contra Ali, responde con honestidad: “Son dos deportes. Tendríamos que haber entrenado a Stevenson para pelear doce o quince rounds y ver qué pasa. Son mesas de café cuando no hay pruebas.”

Mantequilla Nápoles, el boxeador que Stallone admiraba

De José Ángel Mantequilla Nápoles habla desde el afecto personal. Lo frecuentaba en la oficina del CMB, lo acompañaba a eventos, le gestionaba la visa. “Un auténtico buen hombre, amigo, un tipo extraordinario, hosco, duro con lo que no conocía, porque la vida lo hizo así.”

La anécdota que más lo define llegó de boca de Sylvester Stallone, a quien Lamazón entrevistó. Le preguntó cuál era su boxeador favorito. “Me dijo: ‘Mantequilla Nápoles’.” Cuando Lamazón le informó que había muerto hacía un par de años, Stallone “se quedó con un rictus de tristeza por un instante”.

Canelo, la columna que sostiene el boxeo

Canelo Álvarez no planea seguir ligado al boxeo después de que se retire (Instagram | canelo)
El boxeador mexicano Canelo Álvarez (Instagram | canelo)

Canelo Álvarez genera en Lamazón una defensa sin reservas, aunque no exenta de matices. Acepta que su estilo no es el que más le gusta a los mexicanos, que su biotipo —“muy rojo”— lo distancia visualmente de la afición y que su carácter serio choca con una cultura que prefiere el desmadre. Pero el argumento económico es inapelable.

“Si los que critican supieran lo que el boxeo le debe a Canelo y cuánto lo necesita en este momento. Es la columna que sostiene la estructura del boxeo.” Cada pelea de Canelo, dice, moviliza a cientos de miles de personas en el mundo: vendedores, transportistas, fabricantes de equipo, cadenas de televisión. “Mueve ríos, mares de dinero, de los que todo el mundo agarra un poquito.”

Sobre la pelea anunciada contra Terence Crawford, Lamazón advierte el doble filo: “Si Canelo gana va a ser criticado porque tenía ventaja de peso. Y si pierde, le van a minimizar los méritos a Crawford.” Y añade sin rodeos: “Creo que está en peligro Canelo.”

El Huitlacoche Medel y la injusticia del destino

Al Huitlacoche Medel le dedica una reflexión sobre el azar histórico. Era un genio, dice, pero le tocó coincidir con Eder Jofre y con Fighting Harada en su misma época. “De otra manera él hubiera sido campeón del mundo. Ni duda cabe.” La conclusión es escueta: “Injusticia del destino. No sé a quién hay que echarle la culpa, pero si me avisan voy a ir a poner una queja.”

Temas Relacionados

Eduardo LamazónBoxeoCanelo Álvarezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En pleno furor de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en México, director revela si habrá tercera parte

La premiere celebrada en la capital mexicana convirtió al país en eje del lanzamiento internacional con alfombra roja exclusiva de diseñadores nacionales

En pleno furor de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en México, director revela si habrá tercera parte

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de mayo: aclaran supuesta falla en elevadores de la Línea 1 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de mayo: aclaran supuesta falla en elevadores de la Línea 1 del STC

Así diseña el gobierno los operativos para blindar Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

Fueron desplegados los operativos operativos Sable, Chipahua y Alacrán

Así diseña el gobierno los operativos para blindar Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 4 de mayo

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados de los sorteos Chispazo de este 4 de mayo

Profeco explica cómo comprar el aguacate ideal

Las propiedades hidratantes y antioxidantes de los aceites naturales de la fruta permiten el desarrollo de productos para el cuidado personal

Profeco explica cómo comprar el aguacate ideal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así diseña el gobierno los operativos para blindar Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

Así diseña el gobierno los operativos para blindar Sinaloa tras salida de Rubén Rocha Moya

EEUU exige a México la detención de líderes criminales para seguir cooperando en temas de narcotráfico

Detienen en Colombia a “Alex”, pieza clave del Cártel de Sinaloa requerido por EEUU

Vinculan a proceso a Audias Flores, “El Jardinero”, jefe de plaza del CJNG

Detienen a cuatro personas con más de una tonelada de marihuana escondida en cajas de huevo

ENTRETENIMIENTO

En pleno furor de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en México, director revela si habrá tercera parte

En pleno furor de ‘El Diablo Viste a la Moda 2′ en México, director revela si habrá tercera parte

Así fue el portazo para ver a Calvin Harris en la Feria de Puebla 2026

Abelito manda mensaje a Alexis Ayala tras el anuncio de divorcio del actor: “Uno llega solo a este mundo”

Tras comprometerse con un mexicano, Chingu Amiga quiere boda oaxaqueña y ser mamá: "Aquí sí puedo"

La razón por la que Majo Aguilar no quiere cantar con su primo Emiliano Aguilar

DEPORTES

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Comisión Disciplinaria salva al América de alineación indebida contra Pumas: solo habrá multa

Cómo Martinoli influyó en el apodo de Eduardo Lamazón “Don Lama”

Así se despidió Eduardo ‘Don Lama’ Lamazón antes de fallecer: “Esto no es un final, sino una pausa en el camino”

Eduardo Lamazón: el experto en boxeo que le escribía cartas a Julio Cortázar, amaba el tango y los vinos

Eduardo Lamazón: “El boxeo me encontró a mí, fue accidental”