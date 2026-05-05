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Papaya: el truco natural para mejorar la piel y acelerar la cicatrización

Tanto en uso tópico como en la alimentación diaria, la papaya ofrece beneficios respaldados por estudios clínicos recientes

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Primer plano de una mujer con piel tersa y brillante, mostrando su brazo y hombro desnudos junto a media papaya fresca con sus semillas en una mesa de madera.
Papaya: el truco natural para mejorar la piel y acelerar la cicatrización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resurgimiento del interés por los remedios naturales ha impulsado la búsqueda de alternativas eficaces para el cuidado de la piel.

Entre los recursos más valorados en la actualidad, la papaya se distingue por sus múltiples beneficios dermatológicos, especialmente en lo que respecta a la regeneración y cicatrización de tejidos.

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Este fruto tropical, conocido científicamente como Carica papaya, ha sido tradicionalmente utilizado en la medicina popular de distintas culturas.

Sin embargo, en las últimas décadas, investigaciones clínicas y revisiones académicas han proporcionado evidencia concreta sobre sus beneficios para la salud, destacando su papel como agente auxiliar en la recuperación cutánea.

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Propiedades bioactivas y nutrientes clave en la papaya

Las investigaciones recopiladas en el portal de National Institutes of Health subrayan que la papaya contiene una elevada concentración de vitamina C, vitamina A, compuestos fenólicos y enzimas proteolíticas, especialmente la papaína. Esta combinación de nutrientes favorece la síntesis de colágeno y acelera la reparación de la piel tras lesiones superficiales.

El aporte de vitamina C es determinante porque estimula la proliferación de fibroblastos, células responsables de formar nuevo tejido conjuntivo.

Además, la acción antioxidante de los carotenoides y flavonoides presentes en la fruta protege las células cutáneas frente al daño oxidativo, fenómeno asociado tanto al envejecimiento prematuro como a una recuperación lenta de heridas.

De acuerdo con diversas publicaciones, la papaína interviene activamente en la eliminación de tejido necrótico y costras, facilitando así el proceso de cicatrización. Esta enzima, cuando se aplica de manera tópica o se consume en cantidades moderadas, contribuye a limpiar la herida y estimula la regeneración celular.

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La papaya, o Carica papaya, se usa desde hace siglos en remedios tradicionales por sus beneficios para la piel y la salud. (Freepik)

Mecanismos fisiológicos y efectos en la piel

El consumo regular de papaya o su aplicación directa sobre la piel ha sido objeto de ensayos clínicos que demuestran mejoras notables en la textura cutánea, reducción de manchas y aceleración del cierre de pequeñas lesiones.

Los datos compilados por Darwin Nutrition indican que los extractos de papaya, en forma de pulpas o ungüentos, han mostrado eficacia en la reducción de inflamación local gracias a la modulación de citoquinas inflamatorias.

Uno de los mecanismos más relevantes es la capacidad de la papaína para fragmentar proteínas dañadas y facilitar la limpieza de micro-organismos presentes en heridas superficiales.

Además, la vitamina A contenida en el fruto participa en la regulación del ciclo celular, promoviendo la renovación de la epidermis y mejorando la apariencia de cicatrices.

Diversos estudios enfatizan que la papaya no solo actúa sobre la superficie cutánea, sino que su ingesta aporta beneficios sistémicos. El incremento de antioxidantes circulantes en el organismo reduce el riesgo de infecciones secundarias y fortalece la respuesta inmunológica frente a eventuales agresiones externas.

Aplicaciones prácticas y recomendaciones de uso

Las fuentes oficiales aconsejan utilizar la papaya madura en preparaciones caseras para mascarillas o ungüentos. Para ello, se debe triturar la pulpa y aplicarla directamente sobre la zona afectada, dejándola actuar durante 15 a 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia.

Esta rutina puede repetirse dos o tres veces por semana, siempre que no existan signos de alergia o irritación.

Es fundamental destacar una advertencia sobre la fotosensibilidad tras el uso tópico de papaya: la papaína realiza una exfoliación enzimática que elimina la capa de células muertas, dejando la piel más “nueva” pero también más vulnerable a la radiación UV.

Al remover esta barrera natural y exponer células jóvenes, aumenta el riesgo de irritación o manchas (hiperpigmentación) si hay exposición solar inmediata. Por ello, aunque la papaya no es tan agresiva como los cítricos, es fundamental enjuagar bien la piel tras su uso y aplicar protector solar para proteger esa piel recién renovada.

En el ámbito de la nutrición, el consumo regular de papaya aporta una cuota significativa de fibra, vitaminas y minerales, lo que repercute en una piel más hidratada y resistente frente a factores ambientales adversos.

Mujer con cabello oscuro aplica mascarilla facial de papaya en su mejilla y boca con los dedos, sosteniendo un cuenco. Rodajas de papaya en la mesa.
Se recomienda usar papaya madura en mascarillas y ungüentos caseros para aprovechar sus beneficios en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos aportados por el NIH respaldan la inclusión de esta fruta en la dieta diaria, especialmente en personas que presentan problemas de cicatrización lenta o tendencia a desarrollar manchas cutáneas.

Es fundamental destacar que, aunque la papaya muestra propiedades beneficiosas, su uso no reemplaza los tratamientos médicos convencionales en casos de heridas profundas, infecciones o enfermedades dermatológicas graves.

Las instituciones de salud recomiendan consultar siempre con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento alternativo.

Su incorporación tanto en la dieta como en rutinas tópicas, bajo la supervisión adecuada, puede contribuir a una piel más sana, firme y resistente.

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