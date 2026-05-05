Las 20 canciones sorpresa que BTS ya no tocará en sus conciertos en México

BTS interpretará dos canciones sorpresa en cada concierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del arranque de los conciertos de BTS en la Ciudad de México, la expectativa por el setlist y, en especial, por las canciones sorpresa, alcanza su punto máximo.

El ARMY mexicano analiza cada detalle del tour ARIRANG y sigue en tiempo real cada presentación, con la esperanza de escuchar temas icónicos o favoritos personales en el encore de los tres shows completamente agotados de los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

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Sin embargo, la dinámica de la gira deja claro un dato: ninguna canción sorpresa se ha repetido en todo el tour, lo que significa que hay 20 canciones que BTS ya no interpretará como sorpresa en México.

¿Por qué estas canciones ya no aparecerán en México?

BTS se presenta ante un Estadio GNP Seguros abarrotado, donde las luces moradas del ARMY iluminaron la noche con fuegos artificiales y notas musicales que celebraron sus canciones sorpresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el inicio de la gira ARIRANG, BTS ha sorprendido con la variedad y profundidad de su repertorio para el encore: en cada ciudad y cada fecha, han presentado dos canciones especiales distintas, cuidadosamente seleccionadas para el público local y el momento del tour.

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El patrón se ha mantenido sin excepción, por lo que el ARMY mexicano puede anticipar que los temas ya cantados en sus fechas en Corea, Japón y Estados Unidos no se repetirán en el Estadio GNP Seguros.

Esta decisión convierte a cada noche del tour en una experiencia exclusiva y deja a los fans mexicanos con una lista de 20 canciones que, salvo una excepción inesperada, ya no formarán parte de las sorpresas en nuestro país.

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Las 20 canciones sorpresa descartadas para México

BTS canciones sorpresa. (X/@HallyuPyo)

Hasta hoy, BTS ha ofrecido diez conciertos como parte del ARIRANG World Tour, cada uno con dos canciones sorpresa únicas. Estas son las 20 canciones que BTS ya no tocará como “sorpresa” en México:

Mikrokosmos

I NEED U

Take Two

DNA

Spring Day

RUN

Save Me

Crystal Snow

Dope

For You

Permission to Dance

Magic Shop

Boy With Luv

Pied Piper

Life Goes On

Silver Spoon (Baepsae)

ON

Outro: Wings

Dionysus

Best of Me

¿Qué esperar ahora en México?

Con la lista de canciones ya “prohibidas” para el encore sorpresa, la conversación en redes sociales se ha volcado a especular cuáles podrían ser las elecciones para la Ciudad de México.

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El patrón de la gira sugiere que BTS elegirá dos canciones distintas cada noche, probablemente con guiños directos a la cultura mexicana, el idioma español o clásicos poco tocados en años recientes.

El ARMY mantiene la esperanza de escuchar temas como “Airplane Pt.2”, “Home”, “Anpanman”, “Young Forever” o “Cypher Pt.3/4”, entre otros favoritos que todavía no han sonado en el tour.

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Cuál es el setlist oficial de BTS

La banda surcoreana BTS se presenta en México, desatando la euforia del ARMY ante un estadio iluminado con luces violetas y la bandera nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El show de BTS en esta gira tiene una duración aproximada de tres horas, con una producción visual masiva, coreografías renovadas y una selección de canciones que recorren varias etapas de su carrera, aunque especialmente ARIRANG.

El setlist oficial es el siguiente:

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Hooligan Aliens Run BTS they don’t know ‘bout us Like Animals Fake Love SWIM Merry Go Round 2.0 NORMAL Not Today Mic Drop FYA Fire Body to Body IDOL Come Over Butter Dynamite Canción sorpresa 1 Canción sorpresa 2 Please Into the Sun