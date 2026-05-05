México

Cazzu lanza indirecta a Pati Chapoy y sus detractores en concierto

La artista argentina respondió desde el escenario a las críticas recibidas por su show, con un gesto que se viralizó en redes

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Pati Chapoy reacciona a la nueva canción de Cazzu.
La artista argentina respondió desde el escenario a las críticas recibidas por su show, con un gesto que se viralizó en redes. |Crédito: cazzu - Infobae México

Durante su cuarta presentación en Norteamérica con la gira Latinaje, la cantante argentina Cazzu aprovechó una pausa en su concierto del 30 de abril en el San José Civic —con entradas agotadas— para lanzar un mensaje directo a quienes la han criticado por su puesta en escena.

Con tono burlesco y frente al sold out del San José Civic, en California, la artista se dirigió a la audiencia y recreó la reacción de quienes la conocen por las noticias antes de asistir a sus shows. “Para la gente que me conoce desde hace muy poco, vieron que hay algunos que me conocen por las noticias… vienen al show y dicen Dios mío, ¿qué es esto? (se persigna), Dios mío, ¿qué es esto?, los diablos, los cuernos, desnuda, así somos, así somos”, expresó entre risas y haciendo gestos que provocaron fritos de emoción por parte de sus fans.

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Cazzu
En plena gira por Estados Unidos, y tras semanas de críticas del programa Ventaneando, Cazzu tomó el micrófono para lanzar un mensaje a sus detractores con una imitación que no dejó dudas entre quienes llenaron el San José Civic el 30 de abril. (@marissatorres24 / @cazzuglobal)

El momento se viralizó de inmediato en redes sociales y plataformas como TikTok. Usuarios y asistentes al concierto relacionaron el comentario con las declaraciones que Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando, había emitido meses atrás sobre los dos shows de Julieta Cazzuchelli en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, fechas que la argentina agotó por completo.

Cabe recordar que la periodista de espectáculos mexicana fue una de las voces más críticas de las presentaciones de la cantante en México. “Me dicen que el concierto de ayer de Cazzu estuvo raro, en el sentido de que se tardó en saludar, en el sentido de que sale media encuerada todo el tiempo y se cachondea. ¿Es cierto?”, preguntó Pati Chapoy al mismo tiempo que hacía ademanes despectivos al aire durante una emisión de Ventaneando en 2025.

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La cantante argentina recreó en el escenario la reacción de quienes la critican por su puesta en escena. (Instagram: Cazzu)
La cantante argentina recreó en el escenario la reacción de quienes la critican por su puesta en escena. (Instagram: Cazzu)

No obstante, las críticas no se detuvieron al cruzar la frontera. Una vez que la gira Latinaje arrancó en EEUU, el equipo de Ventaneando volvió a cuestionar las presentaciones de Cazzu y llegó a asegurar, de manera presunta, que la artista habría estado regalando boletos para sus conciertos en ese país a pesar de que ya estaban agotados.

Las redes sociales conectaron el mensaje con Pati Chapoy

La reacción en redes fue inmediata. Tanto seguidores como asistentes al show en San José señalaron que el gesto de persignarse y las referencias a “los diablos” y “los cuernos” apuntaban directamente a la conductora de Ventaneando. El fragmento del momento circuló en múltiples plataformas bajo la etiqueta “La Jefa responde”, apodo con el que sus fans identifican a Cazzu.

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