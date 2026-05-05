México

Cazzu revela experiencia paranormal en su casa junto a su hija Inti

La artista argentina narró cómo un domingo tranquilo se convirtió en uno de los momentos más perturbadores de su vida

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(RS)
La artista argentina narró cómo un domingo tranquilo se convirtió en uno de los momentos más perturbadores de su vida. (RS)

Durante una gira exitosa por EEUU, Cazzu reveló en una entrevista para MTV un episodio que la dejó paralizada: su pequeña hija Inti le pidió que fuera a su cuarto a “sacar al señor que estaba ahí”. La cantante argentina no ocultó el miedo que le provocó la situación y lo describió como uno de los momentos más perturbadores que ha vivido en su propia casa.

Todo ocurrió un domingo tranquilo. Inti jugaba sola en su habitación, separada del resto de los cuartos por un pasillo, cuando llamó a su madre con urgencia. “Mamá, hay un señor en el cuarto”, le dijo la niña. La cantante, lejos de mantener la calma, respiró profundo y caminó hacia allá con una sola certeza: “Yo dije: ‘Chico, yo voy a ver algo acá. No, por favor, que no, por favor, no quiero ver nada’”.

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Cazzu
Cazzu describió el instante en que su hija Inti le anunció la presencia de "un señor" en su cuarto. La cantante enfrentó la situación a su manera: hablándole directamente a lo que fuera que estuviera ahí. (Captura de pantalla YouTube MTV)

Al llegar al cuarto, Julieta Cazzucheli encontró la puerta del armario abierta. No quiso tocarla. Señaló con la mirada a su hija y preguntó dónde estaba el señor. La respuesta fue un simple “ahí”. En ese momento, la cantante tomó una decisión poco convencional: hablarle directamente a lo que fuera que estuviera en ese espacio.

“Bueno, te tenés que ir. Te tenés que ir. Con todo respeto, señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija”, le dijo Cazzu a la presencia que Inti señalaba. Y añadió: “Te tenés que ir y por favor no vuelvas”. La escena, que la propia artista narró entre risas y con evidente nerviosismo, terminó tan abruptamente como empezó.

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Lo que más la afectó no fue la puerta abierta ni la oscuridad del armario, sino las palabras de su hija. “Me acuerdo que me dijo: ‘Es malo’”, reveló. Esa frase fue la que terminó de quebrarle la compostura.

En plena gira, la artista sorprendió con un relato que mezcló risa y miedo real. (Captura de pantalla)
En plena gira, la artista sorprendió con un relato que mezcló risa y miedo real. (Captura de pantalla)

La cantante argentina reconoció que no vio ni sintió nada concreto durante aquel episodio, aunque tampoco lo descartó del todo. “Abramos posibilidades, ¿no? Los chicos imaginan un montón”, dijo, aunque admitió que la frase que le dijo Inti —“es malo”— la dejó con una sensación que no supo cómo sacudirse por un tiempo. “No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido y dije: ‘No, no voy a hacer nada’”. Y eso, para Cazzu, fue suficiente para que el recuerdo todavía le diera miedo.

En esta entrevista La Jefa se adentró en un espacio de confesiones y misterio para compartir aspectos poco conocidos de su universo personal. En una conversación íntima donde reveló que, más allá de su imagen racional y enfocada, conviven en ella relatos que bordean lo inexplicable.

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