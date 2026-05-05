“Nos torció los ojos”: músico acusa a Pepe Aguilar de actitud déspota durante una entrevista

Un músico relató en radio el incómodo momento que vivió hace un tiempo con Pepe Aguilar, a quien acusa de mostrar rechazo hacia su equipo de músicos en plena presentación. El caso surge mientras su gira en EEUU se desploma. (Instagram: gaona_musicrecords)

En medio de la cancelación masiva de conciertos en su gira por Estados Unidos, un nuevo testimonio surgido en redes sociales ha puesto nuevamente a Pepe Aguilar en el centro de la polémica. Un músico que colaboró con el cantante durante una presentación en Dallas, Texas, relató en una transmisión radial un presunto trato de rechazo y desdén hacia su propio equipo, sumando presión a la crisis que enfrenta el artista en ese mercado.

La polémica surgió durante una transmisión en vivo de Radio Metroplex, realizada desde Arlington, Texas, bajo la conducción de Alex Gaona y Yeni Guerra.

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El programa, titulado “GAONA MUSIC RECORDS”, contó con la participación del músico Fabián como invitado especial, quien fue cuestionado por el conductor sobre si era verdad que Pepe Aguilar tiene actitudes déspotas con sus músicos.

El músico Fabián contó una amarga anécdota que tuvo con Pepe Aguilar en Dallas. (Captura de pantalla)

Ante ello, el cantante relató que, al llegar a una estación de radio en Dallas para una presentación con Pepe Aguilar, recibieron instrucciones inusuales:

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“Para empezar, se me hizo muy, muy, muy extraño, ¿no? Por la manera que nos dijeron: ‘¿Saben qué? Lleguen a la radio, pero si están en sus carros ni siquiera se bajen, quédense en sus carros’”.

Después de esperar en los vehículos, observaron la llegada de Pepe Aguilar, sus hijos y su esposa en una camioneta. Una vez que el cantante y su familia estaban en plena entrevista, les indicaron que se alistaran para entrar a la cabina con una canción específica.

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“Nosotros a lo que manden”, reconoció Fabián sobre la disposición habitual de los músicos.

La reacción de Aguilar, según el testimonio, fue inmediata y negativa: “Vamos entrando y entramos tocando a la cabina. Él volteó así como que para atrás, porque lo encontramos de espaldas, y como que nos torció los ojos y como que hizo así, como que diciendo [susurra a sus acompañantes].”

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(Captura de pantalla/YouTube: Tony Dandrades)

El ambiente se volvió incómodo y desmotivante para el equipo musical: “En ese momento como que sí hasta te desanimas, ¿no? Porque dices: ‘Ah, como que...’”

Durante la transmisión, los conductores Alex Gaona y Yeni Guerra reforzaron el relato. Gaona afirmó conocer músicos que han decidido no trabajar con Pepe Aguilar porque lo consideran déspota y señalan que no trata bien a los músicos. “Ni siquiera le dio gusto, sino que sientes la mala vibra y el rechazo”, expresó Gaona. La conductora Yeni Guerra enfatizó la incomodidad del momento: “Qué feo.”

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El episodio continuó con un intercambio incómodo entre Aguilar y el locutor de la estación, a quien el artista cuestionó: “¿Me vas a entrevistar o me vas a hacer que cante?”.

Gira en crisis por EEUU

Este nuevo testimonio se suma a los desafíos que vive Pepe Aguilar en su tour por Estados Unidos. La gira, que originalmente contemplaba 10 fechas, se ha visto reducida a una sola presentación activa: el 12 de julio en Vienna, Virginia (Wolf Trap Filene Center).

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Pepe Aguilar enfrenta cancelaciones y baja venta de boletos en sus conciertos de Estados Unidos, reflejando desafíos en la industria musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resto de los conciertos han sido cancelados progresivamente en ciudades como Las Vegas, Concord, Ontario, Fresno, Uncasville y Atlantic City, además de otras fechas que nunca llegaron a habilitarse para venta general, como Houston, Santa Ynez y Temecula.

En plataformas como Ticketmaster, los eventos cancelados muestran la leyenda “CANCELADO” o mensajes de reembolso automático para los compradores: “Desafortunadamente, el organizador del evento tuvo que cancelar tu evento. No necesitas hacer nada. Emitiremos un reembolso al método de pago original utilizado al momento de la compra, tan pronto como recibamos los fondos del organizador del evento. El reembolso debería aparecer en tu cuenta en un plazo de 14 a 21 días. Nota: Si los boletos te fueron transferidos, el reembolso irá al fan que originalmente compró los boletos en Ticketmaster. Por favor, consulta nuestra Política de Compra para más información.”

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Las cancelaciones se produjeron en un contexto de baja venta de boletos y críticas constantes hacia su persona y la dinastía Aguilar desde que su hija Ángela Aguilar está en el ojo del huracán por su relación con Christian Nodal.

Cabe apuntar que el escrutinio mediático y digital no se limita a Pepe Aguilar. En meses recientes, Leonardo Aguilar enfrentó una situación similar en su único concierto en Albuquerque, Nuevo México, donde vendió menos del 5% de los boletos y el bajo interés llevó a los organizadores a donar pases dobles al consulado mexicano.

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“A veces hay shows que no nos fue tan bien. No importa”, minimizó Leonardo en un video publicado en sus redes sociales. El Consulado de México en Albuquerque agradeció públicamente la donación de boletos para la comunidad mexicana residente en Nuevo México y Texas.

Ángela Aguilar también enfrentó baja demanda y cancelaciones en su gira “Libre Corazón” durante 2025 en Estados Unidos, incluso con ofertas de boletos 4x1. Usuarios en redes denunciaron que muchas entradas fueron regaladas para aumentar la asistencia, mientras que la ocupación en los recintos apenas alcanzó entre el 50% y el 70% de la capacidad.