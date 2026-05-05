México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy martes 5 de mayo

Los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio comenzaron a entregarse el día de ayer

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La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
El periodo de depósitos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar inició el lunes pasado. (Secretaría del Bienestar)

El periodo de depósitos correspondiente al bimestre mayo-junio de la Pensión Mujeres Bienestar inició el lunes pasado. Durante la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, la nueva titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó el calendario oficial de pagos.

Cabe señalar que el esquema de pagos abarca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el apoyo destinado a madres trabajadoras.

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Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué beneficiarias reciben la Pensión Mujeres Bienestar este martes 5 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial, las beneficiarias que reciben la Pensión Mujeres Bienestar este martes 5 de mayo son aquellas cuya primera letra de su CURP inicie con la B.

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

Como en periodos anteriores, el dinero se entrega de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar, mismo que se puede retirar en los cajeros automáticos o ventanillas del mismo banco.

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Formas de saber si ya llegó la pensión

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.

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