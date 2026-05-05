EEUU contra el fentanilo: lo declara arma de destrucción masiva, apunta a rutas en México y precursores desde Asia

EEUU reveló su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (Jovani Pérez | Infobae México)

La administración de Estados Unidos elevó a un nuevo nivel la presión contra el tráfico de drogas sintéticas procedentes de México y el flujo de precursores desde Asia.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (National Drug Control Strategy 2026), dada a conocer este lunes por la Casa Blanca, el fentanilo y la metanfetamina, producidos por los cárteles mexicanos a partir de precursores importados ilegalmente sobre todo de China y en menor medida de la India, constituyen el principal riesgo actual para la vida y seguridad pública en el país.

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El documento establece líneas de acción agresivas, orientadas a un “ataque integral” sobre los eslabones clave de las cadenas de producción, tráfico y distribución.

Entre los cambios más relevantes, la administración Trump redefine a los principales cárteles mexicanos—Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG)—como Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO), y cataloga al fentanilo y sus precursores como armas de destrucción masiva (Weapons of Mass Destruction, WMD).

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Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Esto permite activar facultades judiciales, financieras y militares extra para perseguir tanto a los operadores como a sus redes de apoyo y financiamiento.

Corredores y rutas de tráfico

Si bien el informe describe en términos generales la presión ejercida por los corredores estratégicos de tráfico a través de México y la frontera suroeste, no menciona de manera específica una lista de estados o zonas concretas.

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De acuerdo con el documento, las organizaciones criminales transnacionales han perfeccionado el uso de rutas a lo largo de la frontera con México, infiltrando cargamentos por puertos de entrada oficiales, ocultando drogas en compartimientos secretos de vehículos particulares y camiones, y disimulando precursores o producto terminado junto con mercancía legal.

La estrategia reconoce un “ambiente operativo altamente dinámico”: los cárteles recurren a túneles transfronterizos, drones, paquetería, y tráfico humano como señuelo de distracción para saturar puntos de control y facilitar el tráfico de drogas.

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Rutas de tráfico se concentran en la franja noroeste y occidente de México. (Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026)

El documento insiste en que la mayoría del fentanilo en el mercado estadounidense no llega por pasos clandestinos, sino mediante puertos formales de ingreso como Tijuana, Mexicali, Nogales y Ciudad Juárez, aprovechando la enorme cantidad de comercio regular entre ambos países para esconder “microlotes” altamente letales.

En este sentido, como parte de las nuevas medidas para frenar el tráfico de fentanilo, el gobierno de Estados Unidos eliminó la llamada regla “de minimis”, que permitía la entrada de paquetes con valor menor a 800 dólares sin inspección aduanera estricta. Esta facilidad había sido aprovechada por grupos criminales para enviar pequeñas cantidades de drogas de alta pureza, como el fentanilo, por correo y mensajería, dificultando su detección. Ahora, cualquier paquete proveniente del extranjero debe pasar por controles más rigurosos, lo que busca cerrar un canal clave utilizado por los cárteles para introducir drogas sintéticas al país.

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Precursores, Asia y laboratorios clandestinos

El doble origen asiático de los precursores es otro de los focos de la estrategia. El documento subraya que la mayor parte de los químicos esenciales para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas llega de China, mientras que la India figura como el segundo exportador potencial.

EEUU advierte a la India para endurecer sus medidas y evitar convertirse en proveedor de precursores para los cárteles mexicanos. (Infobae México / Jovany Pérez)

En el plan, Estados Unidos exige mayor responsabilidad y regulación a ambos países, advirtiendo que de no observar mejoras significativas, se impondrán sanciones comerciales y financieras a empresas y personas que faciliten el flujo ilícito de químicos.

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Del lado mexicano, la cooperación bilateral queda condicionada y sujeta a resultados medibles y verificables, especialmente en lo relativo a la destrucción de laboratorios clandestinos, el desmantelamiento de redes logísticas y la extradición de líderes criminales. El documento advierte que “la impunidad con que operan laboratorios en regiones fuera del control estatal” refuerza la preocupación sobre la limitada capacidad de algunas áreas para responder al desafío.

Nueva fase de presión y control

El plan antidrogas propone reformar regulaciones para facilitar la localización y aseguramiento de maquinaria para fabricación de tabletas (pill presses), impone mayor control y recolección de datos sobre transacciones sospechosas de sustancias químicas y da prioridad a la expansión de alianzas con la industria logística y farmacéutica—invita a laboratorios, transportistas y fabricantes de insumos a implementar controles estrictos de cadena de custodia bajo riesgo de sanciones por “ceguera deliberada”.

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(Infobae)

A nivel doméstico, la estrategia ordena el uso intensivo de inteligencia artificial en la detección de patrones de tráfico, el rastreo de precursores y la vigilancia de métodos de evasión nuevos o emergentes.

Se describe una ofensiva coordinada (“Homeland Security Task Forces”) para desmantelar tanto las grandes redes como los eslabones domésticos (distribuidores, gangs, células locales). Las acciones legales y financieras alcanzarán a proveedores y lavadores de activos de escala global, incluyendo empresas tecnológicas utilizadas para ventas y pagos ocultos.

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La Estrategia 2026 marca así la entrada a una nueva fase en la agenda antidrogas: EU redefine la crisis del fentanilo como cuestión de seguridad nacional, cuyo combate puede implicar mecanismos diplomáticos, económicos, penales y militares aún más contundentes.