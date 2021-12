“Un chaparrón” de estrellas fugaces: cómo ver las Gemínidas desde México

(Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro)

En pocos días, el cielo acogerá una de las lluvias de estrellas más intensas del año. Las Gemínidas, por fin, cruzarán el cielo y salpicarán la oscuridad de la noche con cientos de destellos.

Desde el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) explicaron que este evento astronómico puede contemplarse del 4 al 17 de diciembre. Sin embargo, la mejor función ocurrirá en las primeras horas del martes 14, porque entonces se espera la tasa máxima de actividad, con 120 meteoros por hora.

Las Gemínidas tienen su origen en el asteroide 3200 Phanton, que va dejando tras de sí restos de polvo y escombros. Cuando la Tierra cruza la órbita de ese objeto celeste, los fragmentos que quedaron suspendidos en el espacio, impactan contra nuestra atmósfera y se convierten en estrellas fugaces.

“Al igual que los planetas, los cometas y asteroides giran alrededor del Sol. Y en su camino van dejando restos de su núcleo. Cuando la Tierra cruza la órbita de uno de estos objetos, sus restos interactúan con nuestra atmósfera produciendo el fenómeno conocido como lluvia de meteoros”, explicó el INAOE.

El organismo astronómico destacó que en esta ocasión la fuente del fenómeno es un asteroide y no un cometa, como es más habitual.

“El asteroide Faetón mide 5,8 kilómetros de diámetro y se ilumina a medida que se acerca al Sol. La razón podría ser la sublimación de sodio”, agregó el instituto.

Con 120 meteoros por hora, las Gemínidas prometen regalarnos un gran espectáculo. El INAOE espera un “chaparrón” de estrellas fugaces, más que una lluvia de estrellas. Con el objetivo de que todos puedan seguir el evento, y se impregnen del mágico espíritu navideño, compartió algunos consejos que nos ayudarán a captar a las Gemínidas.

Paso 1: fecha y hora

La lluvia de estrellas más famosa de diciembre podrá contemplarse entre los días 4 y 17. Sin embargo, el pico máximo de actividad llegará en la madrugada del 14 de diciembre.

“El mejor momento para observar este lluvia será el 14 de diciembre, después de las cuatro de la mañana, tras la puesta de la Luna y hasta al amanecer. Se esperan 120 meteoros por hora”, indicó el Comité Nacional Noche de las Estrellas.

A esa hora las condiciones serán más idóneas porque el brillo de la Luna dejará de entorpecer la observación. Lo cierto es que esta vez la fecha es incómoda: muchos mexicanos trabajan el martes y no pueden desvelarse tanto. Pero si estás en esa situación no desistas. Intenta captar las Gemínidas antes de acostarte. No verás cruzando el cielo cientos de estrellas fugaces, pero es probable que puedas divisar algunas.

Paso 2: el lugar

Aunque se trata de una lluvia de meteoros muy activa, el lugar es muy importante, y de esto dependerá el mayor o menor éxito que tengamos.

Los expertos recuerdan que las condiciones meteorológicas son esenciales, y el clima debe estar despejado. También se recomienda acudir a emplazamientos alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades, donde predominen los cielos oscuros. Habrá que adaptar los ojos a la visión nocturna, un proceso que puede tardar unos 30 minutos.

Paso 3: hacia dónde mirar

Para captar las Gemínidas, no necesitas instrumentos profesionales de observación, como un telescopio o unos binoculares. Basta con tus propios ojos y un poquito de paciencia.

Desde la Nasa aconsejan acostarse boca arriba y mirar hacia el cénit. Las estrellas fugaces podrán contemplarse en todo el cielo, pero concretamente caerán desde la dirección de la constelación de Géminis, su radiante.

En astronomía se conoce como radiante al punto del firmamento del que parecen proceder los meteoros. Esta siempre da nombre al fenómeno, porque sirve de guía a los observadores. Sin embargo, no es la fuente de los fragmentos que impactan en nuestra atmósfera, pues como explicamos, estos son restos que deja tras su estela el asteroide 3200 Phaeton, descubierto en 1983 por el IRAS (Infrared Astronomical Satellite).

Según la NASA, Phaeton tarda 14 años en dar una vuelta al Sol, y podría tratarse de un “cometa muerto”.

La constelación de Géminis se localiza hacia el noroeste de la esfera celeste, pero si no sabes localizarla, recuerda que puedes ayudarte de aplicaciones como SkySafari, para Android o SkyView, para IOS..

Eventos astronómicos de diciembre

- 13 de diciembre: conjunción de Venus y Plutón.

- 14 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Gemínidas. Podrán verse hasta 120 meteoros por hora.

- 18 de diciembre: Luna en apogeo, distancia máxima con la Tierra.

- 19 de diciembre: Luna llena.

- 21 de diciembre: Solsticio de invierno.

- 22 de diciembre: máximo de la lluvia de meteoros Úrsidas. Se podrán contemplar hasta 10 meteoros por hora.

- 27 de diciembre: Luna en Cuarto menguante.

- 29 de diciembre: el cúmulo abierto NGC 2244 y la Nebulosa de la Rosetta estarán bien ubicados para la observación durante la mayor parte de la noche.

- 31 de diciembre: máximo acercamiento de la Luna y Marte.

