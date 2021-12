Eclipse solar: qué es el “anillo de fuego” que se verá en la Península de Yucatán en 2023

Durante un eclipse anular, la Luna se coloca delante del Sol y se produce el "anillo de fuego", ya que el satélite no llega a cubrir por completo a la estrella (Foto: Ferdinando Cabrera/AFP)

México tendrá que esperar dos años para ver un eclipse de Sol. El próximo que será visible desde nuestro país tendrá lugar el 14 de octubre de 2023 y será de tipo anular, lo que significa que en el cielo se formará el imponente “anillo de fuego”.

En entrevista con Infobae México, el doctor Raúl Mújica, astrónomo del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), explicó que el evento de 2023 ocurrirá cerca del mediodía y podrá verse desde varios puntos de la Península de Yucatán.

“Va a pasar por un pedazo de Yucatán, un pedazo de Campeche y un pedazo de Quintana Roo. Va a pasar por zonas espectaculares, por sitios arqueológicos como por ejemplo, por un pedazo de la reserva de Calakmul. Yo creo que mucha gente va a estar interesada en darse una vuelta por allá”, dijo el astrónomo.

Durante un eclipse anular, la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol, y al hacerlo, tapa a la estrella. Sin embargo, no llega a ocultarla por completo, así que en el cielo se ve una circunferencia dorada, a la que se denomina coloquialmente “anillo de fuego”. Esta argolla se forma por la parte del Sol que queda sin cubrir y eso es justamente lo que pasará el 14 de octubre de 2023 en el sureste de México.

“No se va a cubrir completamente el Sol, pero se va a formar esto que llaman el anillo de fuego”, dijo el doctor, quien recordó que este término es coloquial y no se utiliza en astronomía.

Según la NASA, el fenómeno durará cinco minutos y 17 segundos y podrá contemplarse también desde los países de Centroamérica, el oeste de Estados Unidos, Colombia y Brasil. En México, el máximo de la parte anular solo podrá verse desde la Península de Yucatán, mientras que en el resto del país tendrá lugar un eclipse parcial.

Por ese motivo, en la República se conformó hace más de ocho meses un Comité Nacional que se encargará de preparar a México para la llegada del eclipse. Este grupo, integrado por las principales instituciones astronómicas del país, será el encargado de publicar toda la información relativa al evento astronómico, como consejos para la observación, lugares concretos por los que pasará, hora exacta del fenómeno, medidas de seguridad, etc.

“En todo México va a haber eclipse parcial, entonces, el Comité tiene que pensar en todo eso, no solo en las zonas por las que pasan los máximos. Necesitamos trabajar principalmente con las escuelas y los estudiantes, y también con el público en general. Se está haciendo todo este trabajo que es muy importante para que los mexicanos puedan observarlo y disfrutarlo, pero siguiendo todas las medidas de seguridad. Ya nos ha pasado en eclipses que algunos recomiendan no verlos para no dañarse. Entonces, no queremos eso. Lo que queremos es que la gente lo observe, lo disfrute, pero con toda seguridad. Ese sería como el objetivo principal del Comité”, explicó el doctor.

Composición de las fases de un eclipse anular de Sol (Foto: Sadiq Asyraf / AFP)

Además, el grupo de expertos, entre los que se encuentra el Instituto de Astronomía de la UNAM, el INAOE, o el Observatorio de Ensenada, también trabaja para organizar otro gran evento que llegará poco después.

“Vamos a tener esta fortuna de que hay dos eclipses seguidos, muy cercanos, que van a pasar por territorio mexicano. El primero es el del 14 de octubre de 2023, y este va a servir para prepararnos para muchas cosas, en particular, para el 8 de abril de 2024″, apuntó Raúl Mújica.

El 8 de abril de 2024 habrá un eclipse total de Sol, y los espectadores más privilegiados serán los mexicanos, ya que pasará por el norte de la República.

“Va a pasar por sitios como Sinaloa, Durango, Coahuila... Va a pasar por ciudades más pobladas, como Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, Piedras Negras. Va a ser muy visto. Pero además las condiciones en este sitio, en esa época del año son muy buenas. En el norte de México la probabilidad de que esté despejado ese día va a ser muy alta”, comentó el astrónomo.

En esa fecha, la Luna se volverá a colocar entre la Tierra y el Sol. Su disco tapará a la estrella pero en esta ocasión, la cubrirá por completo, y por ese motivo hablamos de un eclipse total. El Sol se ocultará totalmente detrás del satélite, y la sombra de la Luna se proyectará sobre nuestro planeta, oscureciendo algunas regiones. Entre ellas, se encuentran varios estados del norte de México, donde se hará de noche en pleno día.

“En esa franja, el máximo es un poquito más de cuatro minutos, en el punto cuando se da la máxima duración de la totalidad. Entonces durante cuatro minutos se va a hacer de noche. Va a ser un eclipse total grande, grandotote y muy espectacular. Yo se los recomiendo”, agregó Raúl Mújica.

En su sitio web, la NASA indica que el espectáculo durará cuatro minutos y 28 segundos, y podrá verse también en el centro de Estados Unidos y el este de Canadá. En el centro, sur, este y oeste de México habrá eclipse parcial. Es muy importante que los observadores utilicen instrumentos de protección para seguir el evento, como lentes especiales. Más allá de esto, los expertos recomiendan seguir la función sin miedo y apartar desde ya la fecha para organizar el viaje con tiempo.

“Estos son eventos de una vez en la vida. Y por supuesto, mucha gente se va a desplazar, no solo desde México sino desde todo el mundo. Entonces, sí es un evento que los que puedan no se lo deben perder. Cambia completamente nuestra percepción de la naturaleza”, opinó el experto mexicano.

