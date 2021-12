“Necesita que le aplaudan”: Fox estalló contra el presidente por AMLOFest

Fox también catalogó el evento como un acto electoral (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

El expresidente Vicente Fox Quesada se lanzó contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que el pasado 1 de diciembre se llevara a cabo el aniversario del tabasqueño bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo, pues el panista comentó que él no tuvo la “necesidad” de realizar un evento de tal magnitud.

Durante la transmisión del 2 de diciembre del programa “Desayunando” en el canal de YouTube Atypical Teve, conducido por Carlos Alazraki, Javier Lozano y Beatriz Pagés, Fox Quesada externó su postura ante el evento que se realizó en el Zócalo capitalino.

“En mi sexenio no hubo necesidad de hacer eso, de ninguna manera, porque a mi me parece que los dictadores, los autoritarios se esconden detrás de las masas que ellos mismos convocan para hacerse sentir arropados. Yo creo que esa es una de las grandes debilidades del poder y del político, que natos como ese se sube la sangre, se sube la adrenalina, se siente más cerca de Dios, de la Tierra, y él parece tener una enorme necesidad de que se le esté aplaudiendo”, externó el panista en dicho programa en el que participó de manera remota.

AMLO agradeció al pueblo de México por su compromiso con la 4T (Foto: Presidencia)

Asimismo, el expresidente aprovechó su intervención para tachar de “acarreados” a los mexicanos que decidieron acompañar al tabasqueño en su aniversario como presidente. Por otro lado, Fox Quesada también tachó al AMLOFest como un acto electoral.

“Los que estuvieron ayer ahí no había más que dos categorías: uno, los que le deben el favor, a los que les suelta el dinero, y otros, los que se quieren hacerse presentes, por ejemplo el caso de (Claudia) Sheinbaum, el caso de estas gentes para lucirse ahí para ir agarrando despegue para la próxima elección. Yo creo que en mucho es un acto electoral”, aseveró Fox Quesada.

Por otro lado, el panista también habló sobre la consulta popular de Revocación de Mandato, la cual se prevé que se desarrolle el próximo año: “No es más que más de lo mismo; es esconder errores, falta de resultados, esconder lo que es un buen gobierno para tener entusiasmada a la gente con circo. Es grave esto, no nos lleva a ningún lado”.

Reportaron que Morena estaba solicitando firmas para la consulta de Revocación de Mandato durante el AMLOFest 2021 (Foto: Twitter/@AlexSanchezMx)

Con respecto al AMLOFest, López Obrador, expresó que se siente muy “contento y conmovido” por el cariño que recibió. Durante la conferencia matutina del 2 de diciembre, el tabasqueño agradeció a la gente por su apoyo y su respaldo: “Estoy muy contento por los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo; Zócalo democrático. Los que no pudieron venir, por muchas razones, fueron recordados, ya sabemos que contamos con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos”.

Sobre el cuestionamiento respecto a la cifra total de asistentes, el mandatario respondió que él no cuenta con un informe sobre cuántas personas se estiman que asistieron. “Fueron muchos, yo estoy muy contento por la participación de la gente, me conmueve que desde muy temprano, como ayer no hubo reunión de gabinete ni mañanera, estuve trabajando en mi oficia y desde las 8:30 de la mañana (el acto fue a las 5), empezaron a llegar y a sentarse para guardar su lugar, porque me asomé y vi que ya estaban ahí, creo que de los que viajaron toda la noche de lugares alejados”.

Sin embargo, la Secretaría de Gobierno (Segob), informó que el miércoles paso acudieron 250,000 personas al Zócalo capitalino y vialidades aledañas (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de Noviembre y 16 de Septiembre), para escuchar el mensaje del presidente López Obrador, a tres años de su administración.

