AMLO agradeció “de todo corazón” a quienes asistieron a su informe de Gobierno

Foto: captura de pantalla conferencia matutina 2 de diciembre 2021

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, expresó que se siente muy “contento y conmovido” respecto al evento y al cariño que recibió durante su tercer informe de Gobierno, que realizó el día de ayer en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina, AMLO agradeció a la gente por su apoyo y su respaldo: “Estoy muy contento por los que participaron ayer en el informe que se rindió en el Zócalo; Zócalo democrático. Los que no pudieron venir, por muchas razones, fueron recordados, ya sabemos que contamos con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos”.

“También los que no están favor del gobierno merecen todo nuestro respeto, siempre vamos a garantizar el derecho a disentir”, comentó el mandatario.

El mandatario dio las gracias “de todo corazón” a todos los asistentes (250 mil aproximadamente) que se presentaron este 1 de diciembre. “Ya llevábamos tiempo sin estar en el Zócalo”, expresó.

Foto: AP/Marco Ugarte

Sobre el cuestionamiento respecto a la cifra total de asistentes, el mandatario respondió que él no cuenta con un informe sobre cuántas personas se estiman que asistieron. “Fueron muchos, yo estoy muy contento por la participación de la gente, me conmueve que desde muy temprano, como ayer no hubo reunión de gabinete ni mañanera, estuve trabajando en mi oficia y desde las 8:30 de la mañana (el acto fue a las 5), empezaron a llegar y a sentarse para guardar su lugar, porque me asomé y vi que ya estaban ahí, creo que de los que viajaron toda la noche de lugares alejados”.

Para el evento, el Gobierno Federal le pidió a la administración de la CDMX que instalara baños y agua para este evento. “La gente muy solidaria y cariñosa, aplica que amor con amor se paga, estoy muy satisfecho, muy contento”, concluyó AMLO.

El Zócalo se llenó luego de dos años de pausa de eventos masivos; miles de personas se reunieron para escuchar el balance de los tres años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente explicó cuál será la ruta que seguirá en la segunda mitad de su sexenio. En medio de una posible cuarta ola de contagios de COVID-19, el mandatario mexicano confió en que la ciudadanía que asistió al evento esté vacunada contra el SARS-CoV-2; sin embargo, el uso de cubrebocas fue libre, pues en su administración no hay “autoritarismo”: “prohibido prohibir”.

Foto: AP/Marco Ugarte

Uno de los principales temas en su discurso fue la corrupción, pues el presidente dijo que se avanzó en este tema al considerar la corrupción como delito grave. Expresó que muestra de esto es la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el financiamiento del Tren Maya. “Con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana hemos ahorrado en los tres años un billón 400 mil millones de pesos. La cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo”.

Respecto a la inseguridad, López Obrador comentó que la verdadera confrontación es con las bandas que reclutan a los jóvenes: “debemos quitarles el semillero”, asegurando que con los programas sociales están “logrando el objetivo”.

Andrés Manuel comentó que a tres años su Gobierno se encontraba de pie a pesar de la pandemia: “No tengo duda que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica”.

En su discurso, el líder del Ejecutivo proyectó sus metas en el sector energético; indicó que a finales de 2023 se procesarán un millón 200 mil barriles diarios en las seis refinerías que rehabilitado. También destacó que, con la nueva reforma constitucional que envió al Congreso, se garantizará la soberanía energética propiciando que se nacionalice el litio, considerado como el “oro blanco” por las oportunidades que implica su explotación.

SEGUIR LEYENDO: