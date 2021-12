“Estoy preparado para enfrentar los desafíos”: Ricardo Monreal reafirmó su deseo por ser el sucesor de AMLO

Ricardo Monreal explicó el motivo de su ausencia en el AMLOFest (Foto: Twitter/udem)

El pasado 1 de diciembre, uno de los temas que más llamó la atención durante el Informe por lo Tres Años de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue la ausencia del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

Su falta en este importante evento fue tendencia debido a las diversas ocasiones en las que ha insistido en convertirse en el próximo candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para suceder al mandatario federal y llegar a Palacio Nacional.

El acto realizado en el Zócalo de la Ciudad de México no fue una ceremonia para dar a conocer al próximo sucesor de López Obrador, pues aún faltan tres años de gobierno, pero la presencia de otras figuras que compiten codo a codo con Monreal por la presidencia opacaron al senador.

Por ello, en una entrevista realizada por el periodista Joaquín López-Dóriga para su programa en Radio Fórmula, dejó claro que no asistió al AMLOFest debido a su compromiso de atender la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja, propuesta por el propio mandatario federal para ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico).

El presidente de la Jucopo aseguró que su experiencia respalda la posible candidatura presidencial (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO)

“No pude asistir a la celebración porque estaba en la Comisión de Hacienda. Yo estoy preocupado por la estabilidad económica y financiera y hago lo posible porque no se altera este proceso de estabilidad. Terminamos la comparecencia a las 16:30 y ya era imposible llegar”, explicó el legislador.

Al darse cuenta de que los traslados no lo beneficiarían para llegar a tiempo, decidió desistir en el intento y optó por observar el festejo desde televisión y redes sociales.

Posteriormente, detalló que jamás le preocuparon otras versiones generadas en redes o medios de comunicación, mismas que resaltaron su ausencia presuntamente porque no estaría arriba de la tarima con sus competidores más cercanos: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

”No estoy preocupado por eso, la verdad es que sí me ganó el sentido del deber, de cumplir como ahora lo estoy haciendo y como lo hago todos los días en el Senado. Nunca he faltado a mis sesiones, nunca he tenido una sola falta en toda mi vida de legislador, por esa razón quise ser responsable y estar aquí hasta concluir la comparecencia de Victoria Rodríguez”, ahondó Monreal.

Los más cercanos competidores de Monreal por la candidatura de Morena son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

Acerca de su postura por ser el candidato presidencial de Morena para 2024, el senador continúa firme y relató que se siente plenamente “preparado”, gracias a sus años de experiencia en cargos públicos, para cumplir este objetivo.

“Estoy preparado, con la mente, muy lúcida, te puedo decir que a esta etapa de mi vida, de la experiencia acumulada tengo mucha claridad en la visión de futuro del país. Veo cómo está el país, veo la posibilidad de profundizar lo que estamos viviendo desde hace tres años y de cómo continuar con las características propias que el país exige”, dijo.

Finalmente, sentenció que sí estará en las boletas dentro de tres años, pero sin dejar de lado el proceso interno que se lleve a cabo en el partido guinda. Asimismo, dio a entender que es el ideal para relevar a AMLO, ya que “está claro de lo que el país necesita”.

“Estoy muy tranquilo, y sí voy a estar en las boletas esa es la idea, lo he dicho que una vez que surja la convocatoria, pero estoy claro de lo que el país necesita, sin arrogancia y sin falsa modestia te puedo decir que estoy preparado para enfrentar los desafíos del México moderno”, ahondó.

