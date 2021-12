Carrera presidencial 2024: Luis Donaldo Colosio Riojas reveló sus aspiraciones para 2024

El hijo de Luis Donaldo Colosio mencionó sus metas durante su gobierno en Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que al presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) aún tiene que cumplir con los próximos tres años de gobierno, la carrera presidencial para 2024 cada vez arroja más nombres, tanto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como de otros partidos, tanto dentro como fuera del bloque de oposición.

Por un lado, para continuar con la Cuarta Transformación (4T), se han escuchado nombres como Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE); Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y senador; además, en los últimos meses, la figura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, tomó relevancia en esta carrera electoral debido a la alianza que se formó con Morena y el Verde para generar un bloque político.

Mientras que por parte de los opositores, surgieron las aspiraciones de Ricardo Anaya, actualmente exiliado en Estados Unidos y citado a declarar por su posible participación en el caso Odebrecht; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; entre otras figuras.

No obstante, otra fuerza política que también ha colocado a sus militantes en esta disputa previa es Movimiento Ciudadano (MC), principalmente con un nombre: Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.

Otro prospecto de este partido que también llegó a la discusión para saber quién podría ser el relevo de López Obrador, y que tomó por sorpresa a un gran sector de la población, fue el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asesinado en 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Con anterioridad, su nombre ni siquiera figuraba en los primeros 10 colocados por diferentes casas encuestadoras, aunque esto podría cambiar en la siguiente mitad del sexenio si la tendencia comienza a enfocarlo cada vez más.

En este sentido, Colosio Riojas, durante un acto público al cual acudieron medios de comunicación, agradeció que lo hayan tomado en cuenta para tan importante puesto. Sin embargo, mencionó que es una acción bastante prematura e irresponsable debido a las distracciones que podría generar.

“Se me hace exageradamente prematuro y exageradamente irresponsablemente distraernos de nuestra responsabilidad actual, por estar pensando en algo que no sucederá sino hasta dentro de tres años”, destacó.

Posteriormente aseguró que no se involucrará en el tema, pues sus objetivos actuales se encuentran con la población de Monterrey.

“Estoy agradecido por esa consideración que se ha tenido con mi persona. La verdad es que en este momento tenemos que ser muy objetivos y muy responsables con el mandato que se nos ha entregado por parte de la gente de Monterrey para estos tres años”, sentenció Colosio Riojas.

Posteriormente le concedió una entrevista a la periodista Azucena Uresti. En este diálogo, remarcó lo prematuro del anuncio y el inadecuado momento en el que llega, pues tan sólo hace dos meses que tomó protesta como alcalde.

Asimismo, señaló que si se pusiera a pensar en estas elecciones, las cuales ocurrirán en 2024, estaría distraído del “enfoque de la responsabilidad actual”, por lo que decidió no entrometerse y continuar trabajando para el municipio que dirige.

“No puedo yo y con qué cara tendré yo la posibilidad de pensar en algo a futuro si descuido la responsabilidad presente”, declaró.

Finalmente, a pregunta expresa sobre la posibilidad de generar alianzas con otros partidos en busca de evitar la victoria de Morena, criticó a quienes deciden hacerlo para perjudicar a algún político, pues “pervierte” el verdadero motivo de unir fuerzas.

“Yo soy fiel creyente en que las alianzas con un propósito y con dignidad son útiles, pero el hacer una alianza simplemente para que alguien no llegue, pervierte un poquito el motivo de la alianza. Se supone que debemos compartir un proyecto y un propósito, y el propósito no puede ser que no gane el otro”, sentenció Colosio Riojas.

