Una de las posibles razones por las que AMLO retiró el nombramiento de Arturo Herrera

Este martes trascendió la información de que Arturo Herrera, ex titular de la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya no figura como el perfil seleccionado por el Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el próximo gobernador del Banco de México (Banxico).

Y es que desde hace una semana, el tabasqueño dijo que reconsideraría su decisión, de acuerdo con el ex colaborador del Banco Mundial (BM), quien confirmó la noticia.

“Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que efectivamente el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México”

En este contexto, las especulaciones han comenzado a surgir, pues hasta el momento no hay una versión oficial que sustente lo decidido por el jefe del Ejecutivo, pero fue hace tan sólo cinco meses que se anunció su nombramiento el cual, nunca fue ratificado.

Algo que podría explicar esta situación es que le encomendó a Herrera un manejo de las participaciones federales antes del proceso electoral que no correspondía a la Ley de Coordinación Fiscal, esto según el director general editorial de El Financiero, Enrique Quintana en su columna Coordenadas.

“Las versiones señalan que Herrera no acató la instrucción recibida, sino que procedió conforme a la Ley”

De acuerdo con el columnista, esto se habría detectado semanas después del proceso electoral, lo que desencadenó la molestia de López Obrador y en consecuencia, el retiro de su nominación.

El columnista puntualizó: “Si el presidente López Obrador quisiera saltarse las reglas y pretendiera obligar al Banxico a ir en contra de su propio órgano de gobierno a partir de las decisiones unilaterales de un gobernador, entonces sí los mercados financieros podrían responder con una corrida, que golpearía severamente la estabilidad financiera del país.”

Sin embargo, se pospuso la comparecencia y no se estableció una nueva fecha para realizarla.

Gerardo Esquivel lamentó que Arturo Herrera ya no será gobernador del Banco de México

Una de las reacciones fue la del subgobernador del Banxico, Gerardo Esquivel Hernández, quien lamentó el hecho, ya que -consideró- Herrera Gutiérrez es un extraordinario servidor público y gran economista.

A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Arturo es un extraordinario servidor público, un gran economista y una excelente persona. Lamento mucho que el país se haya perdido la oportunidad de contar con él en un puesto de tanta responsabilidad. Mucha suerte en lo que venga. Sé que habrá muchas oportunidades en el futuro”, señaló al tiempo que retuiteó el mensaje del propio Arturo Herrera confirmando el retiro de su candidatura por el propio mandatario federal.

Por su parte, el subgobernador Jonathan Heath, retuiteó el mensaje de Gerardo Esquivel, así como el de Arturo Herrera.

Los rumores sobre el retiro de la candidatura del que fue el segundo secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, comenzaron desde muy temprano, con dos versiones periodísticas que revelaban el hecho, ocurrido el pasado mes de agosto.

La confirmación llegó horas más tarde, cuando el líder de la bancada de Morena (partido del Presidente) en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que fue el mandatario quien retiró el nombramiento, por lo que se ve obligado a promover otro perfil antes de que termine el 2021.

La confirmación llegó horas más tarde, cuando el líder de la bancada de Morena (partido del Presidente) en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que fue el mandatario quien retiró el nombramiento, por lo que se ve obligado a promover otro perfil antes de que termine el 2021.

“Yo considero que el ex secretario de Hacienda, Arturo Herrera, es un buen elemento. Un hombre conocedor de la materia y es un hombre que me parece tiene conocimiento, pero es una decisión del Ejecutivo. Y no hay nombramiento es por eso que no hay materia”, señaló.

