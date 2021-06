“No hay necesidad de decirle sí o no”: Arturo Herrera niega que como gobernador de Banxico vaya a estar a las órdenes del presidente

Arturo Herrera (Foto: REUTERS / Gustavo Graf Maldonado)

En los últimos días se dio a conocer que el actual secretario de Hacienda mexicano, Arturo Herrera, dejará ese puesto para ser propuesto, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ser el nuevo gobernador del Banco de México, Banxico. Este anuncio ha causado mucha polémica.

Por un lado, por aquellos indignados que apoyaban la ratificación en el puesto del actual líder del banco central mexicano, Alejandro Díaz de León, a quien describen como un funcionario de excelencia que ha hecho mucho por Banxico. Pero el presidente dejó claro que no apoyaría su continuación en el cargo por asuntos como su participación como aval para la compra de plantas de fertilizantes en 2015, lo que recordó, dejaron una deuda de mil millones de dólares, al ser adquiridas a “precios elevadísimos”.

Por otro, por aquellos que advierten que el nombramiento de Herrera solo significa menor autonomía del banco central, ya que argumentan que es gente partidaria de López Obrador por lo cual acataría todas las órdenes que procederán desde el Ejecutivo.

El mismo Arturo Herrera se pronunció ya al respecto: “Uno de los temas más importantes y yo vine insistiendo, desde que me nombraron subsecretario, que uno de los elementos clave de la estabilidad económica y financiera del país, es la autonomía y respeto irrestricto al Banco de México”, dijo en entrevista con el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, “yo creo que eso le conviene a todo mundo”, agregó.

El funcionario insistió en que es falso que su nombramiento signifique que estará a la órdenes del mandatario mexicano e incluso nombre casos como el de Agustín Carstens que pasó de ser secretario de Estado a gobernador de Banxico.

“A mí me queda muy claro cuál es la función que, si me aprueba el Senado, estaré retomando y la importancia de defender la autonomía del Banco de México y yo creo que el Presidente lo tiene claro, lo conoce y creo que fue una de las razones por las que decidió”, dijo en la charla que tuvo con Loret de Mola para W Radio.

”¿Le va a saber decir que no al presidente López Obrador desde la silla del Banco de México?”, le preguntó el periodista, a lo que Herrera dijo: “yo no creo que ni siquiera, justo por la autonomía, hablan mucho el Presidente y el gobernador del Banco de México”, y añadió, “en realidad no hay necesidad de decirle sí o no, las interacciones con el Ejecutivo son mínimas”.

Herrera se dijo entusiasmado con el nuevo reto que se le presenta y subrayó que, de ser ratificado por el Senado, su agenda será bastante específica en asuntos monetarios y financieros.

Por otro lado indicó que el cambio de gobernador del Banco de México se dará aproximadamente en un mes más y agregó que su relación con Alejandro Díaz de León es magnífica.

En tanto, el presidente López Obrador, aseguró que con la llegada de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, y de Rogelio Ramírez de la O, a la cabeza de la Secretaría de Hacienda, se consolidará la política económica que su gobierno ha aplicado en lo que lleva del sexenio.

“Se va consolidar la misma política económica que hemos venido aplicando, que ha dado buenos resultados, como lo demuestran los hechos. Somos de los países que tenemos una mejor recuperación, después de la crisis de la pandemia, y nos estamos recuperando pronto, hablábamos de la ‘V’, de que íbamos a caer y levantarnos pronto, cuando había especialistas que iba hacer en ‘L’, que íbamos a caer y quedarnos así mucho tiempo; afortunadamente no es así.

Estamos recuperando empleos, es muy importante que se ha mantenido fuerte el peso, incluso se ha apreciado desde que estaos en el gobierno, no estoy seguro pero creo que nunca se había visto, que después de que entra un nuevo gobierno no haya habido devaluación”, indicó el mandatario mexicano.

AMLO reiteró la importancia que este cambio en Hacienda y Banxico tendrá para la economía de México volviendo a destacar a Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O como “buenos economistas”.

“Estamos viendo. El cambio de ayer fue muy importante porque se mantiene la armonía. (...) Arturo es una persona seria, responsable, un buen economista; Arturo Herrera. Y quien llega, Rogelio Ramírez de la O, también un economista egresado de la UNAM con doctorado en Cambridge en economía; uno de los mejores economistas de México.”, afirmó.





