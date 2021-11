“Agilizar trámites = me salto la ley”: Denise Dresser estalló contra AMLO por defender el decreto a Megaproyectos

Las críticas hacia el presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no cesan luego del decreto con el que los Megaproyectos y obras de infraestructura - algunas insignia de su administración - se declaran de interés público y “seguridad nacional”.

Entre las personalidades que han emitido sus juicios, destacó nuevamente la periodista, Denise Dresser, quien volvió a criticar al tabasqueño luego que éste defendiera la declaratoria en la conferencia matutina de este lunes.

Según el Jefe del Ejecutivo, este acuerdo tiene el único objetivo de “agilizar trámites burocráticos”, de tal manera, explicó, que las obras no se detengan por dichos procedimientos.

Ante ello, la columnista arremetió, mediante su cuenta de Twitter, al afirmar que esta “agilización” mas bien refiere a una violación de la Constitución mexicana y una evasión en la rendición de cuentas.

“‘Agilizar trámites burocrático’= me salto la ley, ignoro la Constitución, violo derechos, hago lo que se me da la gana, militarizo aún más al país, evado la rendición de cuentas, y me seguirán adorando porque creen que actúo en nombre del pueblo, aunque al pueblo le vaya peor”.