La contundente invitación de Denise Dresser contra la Sedena: “No normalices la militarización de tu país”

La académica le pidió a los ciudadanos defender la democracia de México (Foto: Especial)

Este miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “revivió” al Sargento Bravo, un personaje creado para explicar las diferentes actividades que realizan las Fuerzas Armadas en el país.

Con una publicación en redes sociales, la Institución de seguridad realizó una encuesta para elegir el uniforme que vestirá este “soldado” en su siguiente misión. La opciones fueron el de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, esta amigable figura no fue bien recibida por un enorme sector de la población, pues, argumentaron, sólo funciona para promover la violencia ejercida por el Estado y dar una “cara buena” a la militarización del país, a la que tanto se oponía el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su campaña electoral.

Una de las voces más críticas contra el gobierno actual es Denise Dresser, quien no desaprovechó la oportunidad de contradecir a la Sedena y realizar una contundente invitación a los mexicanos para seguir sus pasos.

Usuarios de redes destacaron que el "Sargento Bravo" sólo oculta la militarización y la violencia del Estado (Foto: Cuartoscuro)

Por medio de su cuenta de Twitter, la académica exhortó a la ciudadanía a no normalizar que los soldados se encuentren en las calles, realizando actividades de seguridad pública, así como solicitar transparencia y el mando civil en estas instituciones.

“Te invito, ciudadano, a que no normalices la militarización de tu país. Te invito a que te opongas a la entrega de tantas actividades y negocios a las fuerzas armadas. Te invito a que exijas transparencia/rendición de cuentas y mando civil. Te invito a que defiendas la democracia”, escribió la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Algunos usuarios cuestionaron el mensaje de la también escritora, pues comentaron que la Sedena sólo realizó una simple pregunta relacionada con el Sargento Bravo. Sin embargo, otros recordaron las promesas de López Obrador para regresar a los soldados a sus cuarteles, y hasta tildaron al gobierno actual de “fascista” y “dictadura militar”.

“El problema no es tanto darle tanto poder al ejército, sino que después va ser muy difícil quitárselo. López está sentando las bases de una futura dictadura militar. Está invitando al ejército a gobernar. Eso sí es fascismo”; “Estuvo durante años ch*ngue y ch*ngue en contra la militarización, cuando tiene el poder, los usa para sus fines. López es un traidor Mientras más poder más loco”, fueron algunos de los tuits que respondieron a Dresser.

(Foto: Twitter)

Otro personaje opositor de AMLO que también criticó la militarización del país fue el influencer Chumel Torres, quien aseguró que el actual mandatario es “mejor Calderón” que el propio Felipe Calderón (2006-2012), precursor de la “Guerra contra el narco” que hundió al país en un ambiente de miedo.

“AMLO, el mejor Calderón que hemos tenido”, recalcó el conductor del Pulso de la República desde su cuenta de Twitter.

Los internautas rápidamente respondieron este mensaje y siguieron la línea del comentario del influencer, para hablar sobre López Obrador. “Felipe López Hinojosa”, “pero tienen órdenes de abrazos no balazos”, fueron algunos de los comentarios que inundaron la publicación de Chumel.

Finalmente, entre otros comentarios relacionados con el aspecto del Sargento Bravo, las personas destacaron que tenía un ligero parecido con Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de los narcos más conocidos en el país y con quien se le relaciona a López Obrador debido a los encuentros que ha tenido con la madre de este capo de la droga.

“Sargento Bravo looks like el Chapo”; “¿Por qué no me sorprende que “El Sargento Bravo” se parezca al Chapo? Ah claro”; “Alguien dígale a SEDENA, que el Sargento Bravo, se parece al Chapo”, fueron algunos mensajes compartidos por redes sociales al respecto.

