Julen Rementería se lanzó contra “Sembrando Vida” y la reforma eléctrica de AMLO

Julen Rementería nuevamente usó redes sociales para criticar a AMLO y a los programas sociales impulsados durante su administración (Fotos: Cuartoscuro)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder de la bancada panista en el Senado de México, Julen Rementería del Puerto, arremetió en contra de “Sembrando Vida”, uno de los programas sociales promovidos por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de la reforma eléctrica, también impulsada por el tabasqueño.

“La empresa Siemens Gamesa rescindió 500 contratos con campesinos de Oaxaca por un monto de 600 MDD para la construcción del parque eólico El Sauzal. La inversión dejó de ser viable debido a la posible reforma eléctrica y a la postura del gobierno frente a las energías limpias. Seguramente el gobierno se acercará a estos campesinos para ofrecerles el ‘Sembrando vida’. Así los campesinos oaxaqueños le deberán al gobierno la gratitud por ayudarlos en un momento tan difícil. La clásica, primero te corto las piernas y después te regalo las muletas”, escribió en redes sociales el senador del Partido Acción Nacional (PAN).

El proyecto que corre a cargo de la Secretaría del Bienestar, es uno de los programas insignia de López Obrador “creado para atender la pobreza rural y la degradación ambiental”, de acuerdo con el propio Gobierno Federal que ha presentado a “Sembrando Vida” como una iniciativa que, junto a Jóvenes Construyendo el Futuro, ayudará también a enfrentar la migración en Centroamérica.

El panista nuevamente criticó la reforma eléctrica impulsada por AMLO y también se pronunció en contra del programa "Sembrando Vida" (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

Las reacciones a las críticas de Rementería no se hicieron esperar y algunos usuarios de redes sociales lo calificaron como un “farsante” debido a que en sus tuits no dio a conocer que la empresa Siemens tiene un adeudo de más de tres millones de pesos con los campesinos por concepto de “reserva de tierras”.

“Por cierto todavía les deben como 3 años de renta y no se las quieren pagar, de que sirve para los campesinos rentar sus tierras si la empresa no les va a pagar el arrendamiento, eso no lo dices farsante”, “Ahora resulta que Siemens lleva progreso a campesinos” y “La inversión era para los equipos, a los campesinos les iba a tocar la miseria que les dan las demás compañías que prácticamente los despojan de sus tierras. Sabemos quien eres, para quienes trabajas y te repudiamos”, fueron algunos comentarios que recibió el panista.

Recientemente, la bancada de senadores de Acción Nacional lamentaron que AMLO tardara “dos años de sufrimiento” en darse cuenta del desabasto de medicamentos que ha enfrentado el sector salud. El pronunciamiento de los integrantes del partido blanquiazul surgió tras el llamamiento del presidente mexicano a Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa) y a Juan Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para resolver con premura la falta de fármacos en el sector salud.

Algunos usuarios de Twitter calificaron a Rementería del Puerto como un "farsante" por no brindar más información sobre la situación de los campesinos (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

A través de su cuenta oficial de Twitter, los senadores del PAN celebraron que por fin López Obrador se “tragó su orgullo” y reconoció que los mexicanos no tienen acceso a los medicamentos ni a una salud digna, algo que ellos señalaron desde hace más de 2 años. En un video, los legisladores aseguraron que se le avisó al presidente sobre la falta de medicinas en los hospitales del país.

Ante esto, Rementería del Puerto expresó lo siguiente: “Se los dijimos, aquí se modificó la forma en la que se deberían de hacer las adquisiciones en el gobierno, desde que centralizaron todas las compras les dijimos que no iba a funcionar, que iba a ser un rotundo fracaso. Ahí están los resultados, más de dos años diciéndoles que no hay medicinas y más de dos años ellos negándolo”.

