Presupuesto de Egresos 2022: INE entre los más recortados, GN y Tren Maya los más beneficiados

El participante del equipo de Daniela Darcourt no pudo controlar sus nervios minutos antes de cantar y fue consolado por Cristian Rivero.

Yahaira Plasencia sobre la presentación en el ‘Artista del año’: “es fácil cantar parada y no bailar. Yo hice todo completo”

La cantante no dudó en resaltar su participación en el programa el ‘Artista del año’ indicando que ella no solo canta, sino que también baila. Algo que no vio en su compañera Claudia Serpa.