PAN: Marko Cortés anunció que Rommel Pacheco dirigirá la Coordinación de Deporte

(Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

Durante la noche de este miércoles, Marko Cortés anunció que el clavadista olímpico Rommel Pacheco será el nuevo titular de la Coordinación de Deporte del Partido Acción Nacional (PAN). Esta información fue dada a conocer por el líder blanquiazul a través de su cuenta oficial de Twitter, espacio en donde también compartió una fotografía en el que aparece acompañado del reciente competidor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Qué gusto contar con un deportista olímpico y campeón mundial para dirigir la Coordinación del Deporte del CEN del PAN. Vamos a trabajar en equipo, Rommel Pacheco, para construir un mejor país para todas y todos”, redactó el panista de 44 años.

Cabe destacar que el clavadista mexicano y triple campeón en los Juegos Panamericanos, obtuvo la diputación del III Distriito por el Partido Acción Nacional (PAN) para los comicios que se llevaron a cabo el pasado 6 de junio, en la cual alcanzó 55 mil 173 votos del total de 170 mil 929 que fueron contabilizados en el distrito en el cual desarrollaba su contienda electoral, según informó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

Aunque el deportista y diputado no ha dado información mediante sus redes sociales sobre su nuevo nombramiento, durante la mañana de este 10 de noviembre dio a conocer que, junto con Renán Barrera, presidente municipal de Mérida, Yucatán; discutió la importancia de construir una propuesta alternativa al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), recientemente aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.

Desde que ocupó una curul, Pacheco se ha manifestado ha exigido a los demás miembros de la Cámara que no se le disminuya el presupuesto al deporte. Además, recientemente lamentó los recortes al sector deportivo, pues ha pugnado por apoyar al deporte y por que la legislatura en funciones sea aquella que le de “el valor que merece” en el país. “Si no le van a aumentar, está bien, pero no le disminuyan”, enfatizó el panista.

Información en desarrollo...