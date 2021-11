“Silencio, reflexión y paciencia”: Santiago Nieto rechazó así nuevas ofertas tras renuncia

Santiago Nieto Castillo renunció a su cargo después del escándalo generado por su boda en Guatemala (Foto: Cuartoscuro)

Santiago Nieto presentó su renuncia como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), después de que saliera a la luz que festejó su matrimonio con Carla Humphrey con un lujoso festejo en Guatemala con más de 300 invitados, algunos de los cuales estuvieron envueltos en un escándalo por ingresar al país 35 mil dólares en efectivo.

Santiago Nieto reveló por medio de su cuenta de Twitter que ha rechazado diversas ofertas de trabajo o entrevistas para dar su versión de lo sucedido, pues por el momento desea reflexionar y guardar silencio:

“Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas”, escribió el funcionario.

Después de haber renunciado al cargo de, Santiago Nieto sólo podrá trabajar en dependencias del Estado mexicano, pues la Ley de Austeridad Republicana señala que así deberá ser por diez años después de haber fungido como funcionario público.

Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey pidieron a los asistentes firmar un acuerdo de privacidad acerca de los detalles de su boda (Fotografía: Especial)

El día de ayer, el senador de Morena Ricardo Monreal manifestó su apoyo al antiguo funcionario público, pues le ofreció un lugar como asesor en lavado de dinero: “No es mala idea, voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto no es mala idea”, afirmó el legislador.

Asimismo, afirmó que la Cámara de Senadores lo podría rescatar de la Ley de Austeridad, pues es una de las opciones que se le han presentado: “Es una posibilidad, no le puedo asegurar, le tengo buen aprecio y buena opinión de sus conocimientos”

Monreal destacó también que Nieto ha demostrado ser un servidor público que ha dado buenos resultados: “Siempre fue un funcionario eficaz y me parece que fue leal a México en su trabajo. No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago del árbol caido leña, porque lo que era hace dos días un servidor ejemplar ahora es un traidor, y no me sumo a ese coro”.

A pesar de que la Ley de Austeridad aplica para todos funcionarios públicos que ocupen el cargo de director general; director general adjunto; titular de unidad; subsecretario y presidente, Nieto podría promover un amparo ante el poder legislativo para alegar la inconstitucionalidad de la norma, pero estaría impedido por la “responsabilidad moral”, debido a la información a la que estuvo expuesto.

Santiago Nieto tenía acceso a datos confidenciales y sensible que podría afectar o beneficiar a personas físicas o morales, por lo que las únicas opciones de trabajo del ex director de la UIF son en la administración pública, en la academia o en alguna empresa que no tenga relación con el campo de trabajo en el que se ha desempeñado en los últimos años.

Ricardo Monreal no descarta la posibilidad de trabajar con Santiago Nieto (Foto: Twitter / @SNietoCastillo)

Esta restricción para laborar en el sector privado ya estaba presente en las leyes mexicanas, pero sólo contemplaba un año de prohibición después de haber desempeñado puestos públicos.

El el artículo 24 de la ley que entró en vigor el 20 de noviembre del 2019 afirma lo siguiente:

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”.

A pesar de que la ley señala esta prohibición, aún no se han dado a conocer las sanciones que podrían recibir quienes incurran en la violación de la norma, pues no se establecen en la redacción de este artículo o en los restantes.

