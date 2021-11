AMLO aseguró que destitución de Santiago Nieto de la UIF fue circunstancial: “No lo desacreditamos”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la destitución de Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fue por razones circunstanciales y negó que tuviera relación con el desempeño del ex funcionario.

“Santiago Nieto es un abogado profesional, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias; ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. No lo desacreditamos, es una gente íntegra. Si no la circunstancias y no podemos nosotros tolerar nada”.