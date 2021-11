Sin resentimientos: Simón Levy felicitó a Lourdes Mendoza por publicar fotografías de Lozoya

Simón Levy y Lourdes Mendoza estuvieron en medio de una batalla por la publicación del as fotos de Lozoya (Foto: Instagram / @mendozlu @simonlevymx

El pasado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza publicó las fotografías que terminaron de hundir a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de participar en la red de sobornos del caso Odebrecht. En ellas, el ex funcionario se encontraba cenando con un grupo de amigos en Hunan, un exclusivo restaurante de la Ciudad de México.

Entre la impunidad de su caso y un sinfín de críticas, muchos fueron los comentarios que provocaron las imágenes. Entre todos ellos resaltó uno. El empresario Simón Levy cuestionó su origen y hasta ofreció una recompensa de USD 500 que otorgaría a quien comprobara que las imágenes son verdaderas.

Luego de cinco horas de haber realizado la polémica publicación desde su cuenta oficial de Twitter, señaló que la fotografía es real, pero Lourdes Mendoza no había sido la autora, sino que sólo las recibió de una fuente para ser publicada y causar revuelo en redes sociales.

“Me acaba de escribir quien realmente tomó las fotografías de Emilio Lozoya. 1. Sí son reales. 2. Me confirma que Lourdes Mendoza no tomó las fotografías sino que se las mandaron y eso explica el desfase del tiempo en su carrete. Qué bien se siente al pan, pan y al vino, vino”, escribió Levy, quien también apuntó que el ex funcionario “estaba acompañado de guardaespaldas armados que estaban cuidándolo”.

Simón Levy aseguró que las fotografías de Lourdes Mendoza ayudaron al caso de Lozoya (Foto: Twitter)

Como respuesta, la Mendoza publicó su habitual columna de opinión y detalló cómo se enteró de la presencia de Lozoya, además de la manera en la que lo encaró y le tomó las fotografías. Cuando llegó al lugar le preguntaron que con quién iba, a lo que respondió: “Sí, vengo con Lozoya”. Ella ya había hablado con su abogada, quien le insistió en que las fotos tenían que llevar visible la hora y el día que fueron tomadas para que funcionaran como pruebas contundentes.

A pesar de las declaraciones de la periodista, Simón Levy insistió y acusó a Mendoza de haber violado los derechos de autor. En su declaración aseguró que el verdadero fotógrafo le mencionó que la periodista llegó 45 minutos después del aviso de un senador. Finalmente, para probar su “inocencia”, le pidió imágenes al lado de Lozoya. Sin embargo, nunca llegaron.

Hoy, luego de que el juez considerara procedente la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) para que Lozoya Austin permanezca en el Reclusorio Norte, porque se actualiza el riesgo de fuga, las rencillas entre Levy y Mendoza habrían terminado sin resentimientos.

Emilio Lozoya quedará en prisión preventiva por riesgo de fuga (Foto: EFE/José Méndez)

Con un tuit, el empresario reconoció los esfuerzos de Lourdes Mendoza por publicar estas fotografías para causar el impacto necesario en los medios, el cual agilizó a las autoridades para procurar el encarcelamiento del ex director de Pemex. “Aunque tengo muchas diferencias con Lourdes Mendoza y más allá de su calidad moral y profesional, en lo personal pienso que sus esfuerzos sí influyeron mediáticamente para no normalizar la situación legal de Lozoya. Decir la verdad no cuesta”, destacó.

No obstante, un usuario recriminó a Levy y reviró su comentario al asegurar que la verdadera razón de la prisión preventiva fue porque “se le agitaba el plazo para desahogar pruebas”, por lo que “decir que Lourdes Mendoza influyó para agilizar su detención es un despropósito”.

Ante ello, Levy ironizó el comentario y sólo escribió: “Es correcto pero soy un caballero”. Hasta el momento, Mendoza no ha respondido a este tuit, sólo celebró, con creces, su detención.

