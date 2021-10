“Sí son reales”: Simón Levy encontró al verdadero autor de las fotografías de Lozoya

Simón Levy ofreció una recompensa a quien demostrara que las imágenes de Emilio Lozoya Austin son reales (Foto: Instagram/ @simonlevymx)

A más de un año de no aparecer públicamente, el pasado sábado 9 de octubre, se difundieron en redes sociales varias fotografías en las que aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien supuestamente disfrutaba de una lujosa cena en un exclusivo restaurante en Lomas de Reforma, Ciudad de México.

Ante esto, el empresario Simón Levy causó revuelo en Twitter tras la recompensa de USD 500 que otorgaría a quien comprobara que las imágenes que siguen circulando en la red son verdaderas. En este sentido, el emprendedor pidió que le hicieran llegar una imagen o un video de la periodista Lourdes Mendoza tomándole las fotografías del exfuncionario y, a cambio, ofreció la compensación monetaria.

Cabe destacar que Mendoza se autoproclamó como la autora de las imágenes; sin embargo, en redes ha sido cuestionada al respecto y Simón Levy fue uno de los internautas que pusieron en duda la autenticidad de las imágenes. Luego de cinco horas de haber realizado la publicación sobre la recompensa, el empresario señaló a través de su cuenta oficial de Twitter que la fotografía es real y que Lourdes Mendoza no es la autora.

“Me acaba de escribir quien realmente tomó las fotografías de Emilio Lozoya. 1. Sí son reales. 2. Me confirma que Lourdes Mendoza no tomó las fotografías sino que se las mandaron y eso explica el desfase del tiempo en su carrete. Qué bien se siente al pan, pan y al vino, vino”, escribió Levy y minutos más tarde apuntó que el ex funcionario “estaba acompañado de guardaespaldas armados que estaban cuidándolo”.

El empresario Simón Levy ofreció 500 dólares a quien demostrara que las imágenes realmente fueron captadas por Lourdes Mendoza (Foto: Twitter/ @SimonLevyMx)

De acuerdo con la información publicada por la periodista y columnista, el exdirector de Pemex miente al juez civil estar arraigado, gracias a la protección de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada actualmente por el político Alejandro Gertz Manero.

“Extra: Aún con brazalete el criminal confeso se da la gran vida, Hunan de las lomas, obvio, gracias a la protección de la FGR. ¡Además, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado!”, expresó Mendoza cuando publicó las fotografías en Twitter.

En julio de 2020, a Emilio Lozoya se le dictó una sentencia de libertad condicional, con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a firmar en el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes. En este sentido, el ex director de Pemex tiene como protección un brazalete electrónico debido a que se convirtió ene un testigo colaborador con el fin de portar información que lleve a sancionar a altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La columnista ha señalado que las fotografías donde aparece el ex funcionario son de su autoría (Foto: Twitter/ @loumendoz)

No obstante, Lozoya Austin en su declaración apuntó que Lourdes Mendoza recibió un bolso de la firma Chanel por parte de Luis Videgaray, quien fungió como canciller durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En este contexto, Mendoza comenzó a ser etiquetada y apodada en redes sociales como Lady Chanel en referencia al supuesto bolso comprado que según Lozoya ella mandó a decir que “se veía muy guapa”. Además del reclamo al exigir pagar la colegiatura de su hija, ya que “la empresa que la ayudaba con ese tema siempre se retrasaba”.

Pero la periodista rechazó los señalamientos y expreso que procedería jurídicamente : “Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe Emilio Lozoya. Mis columnas hablan por mí, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y demandaré”, publicó en Twitter.

