Las fotos de Emilio Lozoya que habrían decidido su destino de prisión preventiva

Lozoya junto amigos en el restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec (Captura de pantalla)

El caso de Emilio Lozoya Austin dio un giro de 180 grados la tarde de este miércoles. El ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señalado de participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiar al PRI y enriquecerse personalmente, pasó de ser un delincuente confeso, pero protegido por la Fiscalía General de República (FGR), que gozaba de libertad condicional, a ser un recluso.

Y es que durante su audiencia en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México, el juez Artemio Zúñiga consideró que existe un riesgo de fuga, por lo que decretó que debe permanecer en prisión preventiva en lo que sigue del proceso.

Previamente, el ex funcionario del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto aseguró “ser inocente” y que estaba “llegando a un acuerdo” con la FGR para “reparar el daño”, aunque no tuviera responsabilidad.

Sin embargo, dicho trato preferencial a fuerza de traiciones y testimonios inconsistentes pudo haber llegado a su fin por su falta de escrúpulos. La noche del pasado 9 de octubre, Lozoya se dejó ver disfrutando de una cena entre amigos en el restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, lo que indignó a gran parte de la sociedad.

El ex director de Pemex compareció en el Reclusorio Norte como parte de las investigaciones del caso Odebrecht (Foto: Cuartoscuro)

Esta acción fue denunciada y viralizada en redes sociales por la periodista Lourdes Mendoza, quien fue acusada por el mismo ex funcionario de presuntamente recibir un bolso de la marca Chanel, comprada con dinero de los sobornos, y por parte de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda.

Al respecto, Mendoza rechazó los señalamientos y expresó que iba proceder jurídicamente contra él. Por ello, esa noche no dudó en acudir al restaurante Hunan a constatar con su cámara del celular en la mano si se encontraba ahí y si portaba el brazalete electrónico que según él, le impedía atender su demanda. Así lo relató en su columna en El Financiero.

“No lo podía creer por dos razones: quién se atrevería ir a un restaurante cuando enfrenta un publicitado proceso penal por haber recibido, por presuntos actos de corrupción con Odebrecht, más de 10 millones de dólares en sobornos; y porque el propio Lozoya ha declarado ante el juez 52° de lo Civil en la Ciudad de México que no podía acudir a una ‘prueba confesional’ en la demanda que le he interpuesto, por daño moral, pues él alega que ‘se encuentra arraigado en su domicilio, con motivo de una orden y/o investigación”

Las todos que tomó Lourdes Mendoza (Foto: Twitter/lumendoz)

“Lozoya voltea, me ve y, mientras yo le digo: ‘Tienes brazalete, ¿no estás arraigado?’, él grita: ‘¡Camarero!’ (¿habrá creído que estaba en Madrid o en Málaga?) para que lo rescatara de las imágenes de mi celular”, agregó.

Cabe mencionar que en julio de 2020, a Emilio Lozoya se le dictó libertad condicional, con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes a firmar y controlado con un brazalete electrónico.

Como era de esperarse, las fotografías causaron un sinfín de reacciones en redes sociales, especialmente en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió con acabar con la corrupción e impunidad.

“Lozoya paseándose, dejándose ver, haciendo vida social… es la imagen del cinismo, la corrupción y la procuración de justicia fallida”, “¡Vaya caradura! Y la FGR persiguiendo científicos”, “Che güey pobre, no como El Chapo que sus guarros te quitaban el celular antes de que entrara al restaurante y te invitaban la cena”, “El pacto de impunidad solo cambió de nombres y de apellidos, de beneficiarios... y de engañados, los que le creyeron”, se leyó en Twitter.

Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR (Foto: EFE)

Pero el escándalo no sólo indignó a los internautas, también al presidente, quien se lanzó contra el fiscal Alejandro Gertz Manero por haberle permitido este tipo de libertades, de acuerdo a una columna del periodista Raymundo Riva Palacio.

Señaló que su enojo fue considerable y mucho más intenso de lo que López Obrador dejó ver durante su conferencia de prensa matutina, donde calificó el actuar de Lozoya Austin como “inmoral”, “imprudente” y un “acto de provocación”.

Y es que ya en otras ocasiones se habían publicado en redes imágenes de Lozoya en eventos como fiestas, pero no tuvieron las mismas repercusiones al no poder comprobar su veracidad.

“El fiscal está echando espuma por la boca, por lo que se espera una reacción de su parte”, escribió Riva Palacio.

Mendoza tiene una demanda con Lozoya por daño moral (Foto: Twitter/lumendoz)

Por lo pronto, ante la prisión preventiva, la periodista Lourdes Mendoza celebró la resolución del juez y aseguró que en México se hizo justicia gracias al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación”.

“El presidente López Obrador cumplió su palabra de ir contra la corrupción y sin duda el ícono de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto fue Lozoya”, declaró en entrevista para Milenio Televisión.





