Presupuesto 2022: AMLO exhortó a Estados y Municipios a “no conformarse” con el Gasto Federalizado

El presidente mexicano aseguró que el combate a la corrupción es clave para el manejo del presupuesto. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el Gobierno Federal entregará más de 2 billones de pesos a estados y municipios para el 2022.

Sin embargo, el mandatario hizo un llamado a las entidades federativas a redoblar esfuerzos para fortalecer su recaudación propia, de tal manera que no dependan en mayor manera de las participaciones federales.

“Todos deben de hacer un esfuerzo para tener una recaudación propia que les permita liberar más fondos para atender las necesidades de la gente. No conformarse con estar recibiendo mes con mes las participaciones”.

Aseguró que la obtención de recursos adicionales permitirá a los estados ser más independientes para las resoluciones internas: “Entre más ingresos propios tiene un estado, más posibilidades de contar con presupuesto y de actuar con independencia”, mencionó en su conferencia matutina.

Para esto, López Obrador reiteró que el ahorro y el combate a la corrupción permitirá un mejor manejo del presupuesto:

“Que ahorren, que no haya gastos superfluos. Que no haya tanto gasto en publicidad, en viáticos, en sueldos. La clave de todo: que no haya corrupción”, aseveró.

Información en desarrollo...