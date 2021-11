Gertz Manero recibió el respaldo de AMLO en caso Lozoya: “No va a simular”

AMLO respaldó a Getz Manero en caso Lozoya: “No va a simular” (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

Tras la determinación del juez de Control, Artemio Zúñiga, de dictar prisión preventiva justificada al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población tener onfianza en las Fiscalía General de la República (FGR).

Además, de nueva cuenta, el mandatario refrendó su respaldo a su titular, Alejandro Gertz Manero, quien, aseguró, no permitirá ni la simulación ni la impunidad en el caso Odebrecht.

“Yo creo que hay que tenerle confianza a la fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo, él es una gente ya mayor y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo, con dignidad.

Lo de ayer es parte de la misma investigación, creo que se debe castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Es muy lamentable que en el caso de Odebrecht en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México, se tapó el asunto”, dijo el tabasqueño durante la rueda de prensa matutina de este jueves.

Información en desarrollo

