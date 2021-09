Paquete Económico 2022: claves para entender a qué destinará AMLO los recursos del país

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el paquete económico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Foto: Twitter/@Sergeluna_S)

El Paquete Económico 2022 fue entregado este 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a la Cámara de Diputados, por lo que, por ley, deberá ser analizado y en su caso aprobado o modificado por los legisladores a más tardar el 15 de noviembre.

Este documento define el destino económico del país ya que contiene la Ley de Ingresos de la Federación, La Ley de Egresos y los Criterios Generales de Política Económica. Es decir, es el planteamiento del gobierno federal para obtener y gastar el dinero a lo largo de todo un año.

Durante su entrega, el titular de Hacienda aseguró que el paquete económico está construido sobre tres pilares. El primero: los apoyos para el bienestar de la población más vulnerable; el segundo: la estabilidad y solidez de las finanzas públicas y el tercero, el apoyo a proyectos regionales e inversión cuyo objetivo es detonar el desarrollo social, el bienestar y el empleo.

Foto: EFE/ Mario Guzmán/ Archivo

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Paquete Económico para el próximo año “es muy profesional, realista, (que) nos permite tener ingresos para financiar obras, programas. No aumenta la deuda, no aumenta impuestos, no hay gasolinazos, es un buen presupuesto y los pronósticos de crecimiento se van a cumplir”, aseguró.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional destacó que se trata de un presupuesto “bastante equilibrado” en el que se garantiza el financiamiento para todos los programas sociales, obras insignia, para salud e incluso para el sueldo de todos los servidores públicos.

Es por eso que en Infobae México te explicamos algunos de los puntos más importantes del contenido del Paquete Económico 2022.

Paquete Económico 2022 (Foto: especial)

El presupuesto para el próximo año está marcado por la política de austeridad, por lo que se mantendrá una política económica “equilibrada y responsable”.

Es por eso que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, estima ingresos por 7.088 billones de pesos y para ello, destacó que no habrá aumento en los impuestos . Además, se estima un gasto público por poco más de 7 billones de pesos.

Las autoridades hacendarias contemplan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcance el 4.1% y se tenga una inflación de 3.4%. Además estimaron que el tipo de cambio se sitúe en 20.3 pesos cada por dólar, mientras que el precio de barril de petróleo lo estimó en 55.1 dólares. Sobre el monto de la deuda pública respecto al PIB, se espera que sea la misma que este año, es decir, un 51%.

Se solicita un monto de endeudamiento interno neto del gobierno federal hasta por 850 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento externo neto del sector público de 3.8 mil millones de dólares, que hace un total de 915 mil millones de pesos.

Foto: EFE/ José Méndez/Archivo

El gobierno espera recaudar 1.2 billones de pesos a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 12,100 millones de pesos por impuestos a los autos nuevos.

Hacienda propuso la creación de un nuevo régimen tributario para personas físicas con actividad empresarial y personas morales de menores ingresos para facilitar el pago de impuestos, pero también castigará la evasión fiscal.

Se proponen cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación, entre otros ordenamientos.

Dentro de las modificaciones previstas para la Ley del IVA, destaca la tasa cero a productos de higiene menstrual como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales; lo que beneficiará a todas las mujeres en edad reproductiva, en especial a quienes se encuentran en situación de pobreza.

(Foto: Cuartoscuro)

Para los programas sociales y del Bienestar se espera un gasto de 296,900 millones de pesos, lo que representa un incremento de 48.1% respecto al aprobado para 2021.

Las obras insignia de la 4T tendrán un presupuesto muy superior al ejercido este 2021. Tan solo para el Tren Maya -que se construye en el sur-sureste del país-, la Secretaría de Hacienda tiene un presupuesto estimado de 63 mil 231 millones de pesos, casi el doble de la inversión del 2021 que fue de 36 mil 288 millones.

El monto solicitado por la federación representa el 96% de los recursos totales destinados para la Secretaría de Turismo (Sectur) en 2022.

