Caso Ayotzinapa fue un “error gravísimo” del sexenio pasado: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que el Gobierno Federal se involucre en cualquier tipo de encubrimiento en los casos de justicia; aseguró disposición del Gobierno, junto con el de la Fiscalía General de la República (FGR), para intervenir en las circunstancias que se solicite.

En ese tenor, el mandatario ejemplificó con el homicidio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el cual lo catalogó como “una lección” para las y los servidores públicos, así como “un error gravísimo” del sexenio del ex presidente, Enrique Peña Nieto.

“Un error gravísimo que se cometió en el sexenio pasado fue el de tratar de cambiar la versión de lo sucedido en Iguala. Esos son lecciones para todos los que nos dedicamos a los asuntos públicos.

Uno no debe encubrir. Para decirlo coloquialmente, además de la responsabilidad de uno y de la rectitud para tener autoridad moral, no tiene uno por qué sudar calenturas ajenas.”, aseveró en su conferencia de prensa matutina.

Respecto a las o los servidores públicos que se les encuentra culpables de algún ilícito, López Obrador expresó:

“Es como el ladrón o el ratero, el de la calle comete un ilícito y debe ser castigado. Pero es doblemente penado que el ratero sea un servidor público porque el pueblo está confiando el manejo de asuntos de todos. Una doble responsabilidad”.

Por ello, reiteró que familiares de alguna víctima podrán solicitar una revisión de los hechos si existieran elementos y reportes. Y, en caso que éstos aún se encontraran inconformes, el presidente exhortó a “acudir a otras instancias” para un segundo análisis.

Esta declaración surgió luego que el Jefe del Ejecutivo fuera nuevamente cuestionado por el caso de la muerte de Octavio Ocaña, actor que le dio vida a “Benito Rivers” en la serie Vecinos, en el cual se señala una presunta participación de policías municipales en el hecho.

Cabe señalar que el padre del joven, Octavio Pérez, declaró que no aceptaría la versión “oficial” que proporcionó la Fiscalía General del Estado de México (FGEM), en la cual se determinó que Ocaña habría fallecido por un disparo accidental del arma de fuego que llevaba en su mano derecha. Además, de señalarlo por ir bajo las influencias del alcohol y las drogas.

“A mi hijo lo mataron, no hay de otra, lo asesinaron los policías, no hay de otra”, expresó en un testimonio recuperado por Azucena Uresti.

Ante esto, López Obrador declaró, en la mañanera de este miércoles, que el Gobierno de México intervendría en el controversial caso que puso de luto al entretenimiento mexicano; esto, a través de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López Hernández.

Horas después de ello, el señor Octavio Pérez confirmó - para el programa Chismorreo - que ya había sido contactado por el funcionario, esperando que la dependencia realice una investigación a fondo, debido a la diversidad de anomalías en el caso.

“Ahorita ya levanté la voz y ya me escucharon. Fue la presión social, yo no metí, no tengo ningún abogado metido ahorita porque no me interesaba, lo que quería primero era limpiar el nombre de mi hijo y es todo”.